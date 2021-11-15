Що не можна дарувати на Новий рік 2022, рік Тигра / Pexels

Чого не варто дарувати на новий 2022 рік: щоб не образити Тигра і господарів

Чого не варто дарувати на новий 2022 рік: щоб не образити Тигра і господарів

Напередодні зимових свят тема подарунків стає однією з найбільш актуальних. Дехто витрачає на пошук ідеального сюрпризу для друзів та близьких кілька тижнів. Кожен рік за східною традицією несе своє смислове навантаження. Так, що ж не можна дарувати на Новий 2022 рік, рік Тигра?

Що не можна дарувати на Новий 2022 рік Тигра і чому

Символом 2022 року буде Синій Водяний Тигр. Щоб подарунок відповідав духу свята, необхідно спочатку знайти відповідь на деякі питання: який за характером цей звір, що він любить і чого не любить? Звичайно, тигр — це тварина, яка дуже любить розкіш в будь-якому її прояву. Тому подарунки слід вибирати розкішні, хоч вони і не обов’язково повинні бути дорогими. Не забувайте про зовнішній вигляд. Навіть дрібничку потрібно запакувати у красивий подарунковий папір. Символу року це точно сподобається.

На Новий 2022 рік не варто дарувати дешеві подарунки і такі, що були зроблені своїми руками. Тигр вважається царською твариною, тому подібні подарунки його роздратують. Астрологи рекомендуються відмовитися від будь-яких туалетних приналежностей (гребінці, мило, шампунь). Символ року не можна назвати прихильником чесання, тому вони не принесуть щастя ні вам, ні тій людині, якій ви збираєтесь їх дарувати.

Рахується, що не сподобаються тигру і речі, які пов’язані зі шкідливими звичками: дорогий алкоголь, келихи, попільнички. А також статуетки у вигляді кішок. Можна дарувати лише тигренят, щоб порадувати господаря наступного року.

До цього списку варто додати також парфумерію. Чому не можна дарувати духи? Тут все дуже просто: тигр ставиться до запахів досить негативно, як і будь-який представник котячих.

Намагайтеся уникати речей, на яких є символ Нового року. Їх зазвичай використовують не лише взимку. І вони стануть неактуальними наступного року.

Є й інші подарунки, які не варто дарувати друзям та близьким в новорічні свята. ТСН.ua зібрав цілий список подарунків, які за народними повір'ями не бажано дарувати на Новий рік.

Чому не можна дарувати дзеркало на Новий рік 2022, рік Тигра / pixabay.com

Чому не можна дарувати дзеркало

Наші предки могли побачити своє відображення лише у воді, тому її нерідко наділяли магічними властивостями. Як тільки з’явилося дзеркало, його відразу внесли в список речей, які належать темним силам. Вважалося, що відображення в дзеркалі не має душі, а тому хоче забрати її у людини. Існували й інші народні прикмети, пов’язані з тим, чому не можна дарувати дзеркало:

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в давні часи цей предмет використовували для магічних обрядів, тому церква засуджувала символ чаклунства, а якщо дзеркало дарували, то пов’язували одержувача з темними силами;

вважалося, що дзеркало вбирає людські емоції і відносини, тому весь накопичений в ньому негатив потрапить в будинок та може стати причиною сварок;

стверджували, що поверхня дзеркала є своєрідною межею між нашим світом і світом мертвих, тому не варто купувати й дарувати стародавні предмети, які могли “бачити” померлих.

До чого дарують дзеркало на Новий рік? Наші предки вважали, що цей предмет може піднести або дуже близька людина або недоброзичливець, який хоче принести в сім’ю розлад. Тому такий подарунок або не брали, або закопували в землю (дзеркальною стороною вниз).

Чи можна дарувати годинник

До годинника раніше ставилися досить підозріло. Забобон про заборону дарувати годинник на будь-яке свято, в тому числі і Новий рік, залишився до сьогодні. Існувало чимало різних прикмет:

якщо подарувати годинник близькій людині, можна чекати на скору розлуку з нею;

такий подарунок навіть щасливого робить нещасним, приносить в дім різні біди;

дехто вважає, що подарувати годинник означає пришвидшити час смерті.

Тому, навіть якщо ви вирішили дарувати годинник з тигром, як символом цього року, варто ще сто раз подумати, чи це буде доречно і як відреагує на таку річ людина.

Чи можна дарувати рушники на Новий рік

Рушник — ще одна річ, яку не рекомендується вибирати в якості новорічного подарунку. В першу чергу тому, що наші пращури відносили його до обрядових предметів, які використовуються на весіллі, хрестинах або під час похорону. Вважалося, якщо подарувати рушник, значить обдарованого чекає смерть.

А якщо ви все ж таки наважилися купити цю річ і подарувати її близькій людині, обов’язково попросіть “викуп”. Це може бути навіть одна монета. Так ви зможете відвернути від родича лихо.

Чи можна дарувати тапочки на Новий рік 2022, рік Тигра / Pexels

Чи можна дарувати тапочки на Новий рік

Погана прикмета про піднесення в подарунок тапочок прийшла в наше життя порівняно недавно. Чому не можна дарувати тапочки? Не зважаючи на те, що вони асоціюються з домашнім затишком та приємними моментами, народні прикмети говорять: такий подарунок принесе важкі хвороби.

Шкарпетки: дарувати чи ні?

Хоч шкарпетки і мають менш негативні наслідки, аніж домашні капці, їх також не варто вносити в список новорічних подарунків. Особливо, якщо ви обираєте презент своєму коханому. Чому не можна дарувати носки на Новий рік? Все дуже просто: вони є символом розлуки. Якщо ж вас не любить мати чоловіка, потрібно бути максимально обережною. Адже подаровані свекрухою шкарпетки “прив’яжуть” його до отчого дому. Якщо бачите, що чоловікові підносять такий подарунок, непомітно підкиньте в кишеню жінці монети.

Чи можна дарувати книгу на Новий рік 2022, рік Тигра / Pexels

Подарунки на Новий рік: книга

Давно існувала така думка, що найкращий подарунок до свята — книга. Але це твердження зовсім не вірне. Якщо ви не хочете, щоб в сім’ї почалися сварки та непорозуміння, краще не дарувати таку річ своєму чоловікові. А книга в подарунок на Новий рік дружині може стати причиною її зради.

Шарфи, хустинки

Вважається, що подарувати шарф до новорічних свят до розлуки. Якщо ж ви ще хочете насолоджуватися близькими відносинами з обдарованим, не варто навіть думати про такий подарунок. У наших предків існувало повір’я, що шарф (як і будь-яка інша річ, яка оперезує тіло) може перекривати енергетичні канали та принести немало бід:

якщо подарувати його з поганими думками, людина скоро захворіє;

коли піднести такий подарунок своїй половинці, значить вас чекає розлука;

дівчина ненавмисно може приворожити до себе хлопця, тому не варто дарувати шарф друзям;

якщо чоловік подарує жінці білий шарф, він принесе їй самотність.

Якщо ж ви все таки хочете подарувати на Новий рік саме шарф, потрібно робити це з добрими намірами і в хорошому настрої.

Чи можна дарувати перли на новорічні свята

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Кожен чоловік хоче порадувати свою дружину на Новий рік. Тому дуже часто в якості подарунку обирають ювелірні прикраси. В цьому випадку обов’язково слід оминати перли. За повір’ям вони є “слізьми русалок”, а ці річкові дівчата були відомими магічними істотами, які заманювали в воду парубків.

Згідно народних прикмет, якщо отримати намисто з перлів на будь-яке свято, в тому числі і Новий рік, значить скоро лице омиють сльози. Коли такі прикраси дарувала незнайома або чужа людина, вона могла забрати собі ваше сімейне щастя. Тому краще не брати подібний подарунок, або “відкупитися” від нього монетами. А ось перстень з перлиною вважається хорошим подарунком саме на Новий рік. Існує повір’я, що з наступного року всі аферисти будуть терпіти крах поряд з його власником.

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