Чого не вистачає у мобілізаційному законопроєкті: думка військового експерта

Дебати довкола змін у призові на службу у ЗСУ тривають.

Сьогодні мобілізаційному законопроєкту не вистачає людиноцентричності. У цих дискусіях акцент має робитися не на репресивності, а саме людиноцентричності.

Про це розповів військовий експерт, заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь розповів в інтерв'ю журналістці ТСН Марії Васильєвій для проєкту "Ремарки".

Врешті-решт буде знайдено компроміси

За словами Самуся, перше, що має розуміти військове командування – це збереження життя громадянина України.

"Це має бути прописано і червоною ниткою проходити через увесь закон. Крім того, що є повага, справедливість, гідність, ще треба додати мотивації, мотивації матеріальної. Оце уникання матеріальних якраз мотиваційних підходів – це знов ознака "совка", – констатує експерт.

Матеріальний мотив, каже він, також підкреслює повагу нації й держави до громадянина, який іде воювати. Гроші – це теж повага.

"Це чітко має бути прописано в законі, не десь потім якимось підзаконними актами. Щоб людина розуміла: коли я отримаю поранення – я отримаю таку-то допомогу, коли я виходжу зі Збройних сил – я отримаю те-то...", – вважає Самусь.

Людина має отримати пільги, наприклад, при влаштуванні на роботу, при веденні бізнесу, при отриманні освіти для себе або своїх дітей.

Раніше нардеп Олексій Гончаренко повідомив, коли ухвалять законопроєкт про мобілізацію.

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