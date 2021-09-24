Чого не зробиш задля лайків: у Харкові тіктокер видерся на дах тролейбуса зі скрипкою і влаштував концерт(відео)

Хлопець зіграв на скрипці композицію під час руху тролейбуса.

У Харкові підліток влаштував шоу на даху тролейбуса. Він заліз на його дах і грав на скипці.

Відео виклали у телеграм-каналі "ХС Харьков".

На кадрах видно, як хлопець видерся на дах тролейбуса зі скрипкою в руках. Коли ж комунальний транспорт рушив, він почав грати.

"Сольний концерт чергового харківського тіктокера на Московському проспекті", - підписали відео автори публікації.

Користувачі Мережі прокоментували побачене:

А потім на лікування збирають.

А ми ще факультети ТікТоку відкриваємо.

Може вдарити струмом.

Нагадаємо, що у Харкові тіктокери задля ефектного відео пробралися на режимний об'єкт "Харківський тракторний завод" у ангар з військовою технікою. Там вони влаштували танці на артилерійських установках.

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