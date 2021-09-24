Чого не зробиш задля лайків: у Харкові тіктокер видерся на дах тролейбуса зі скрипкою і влаштував концерт(відео)

Хлопець зіграв на скрипці композицію під час руху тролейбуса.
У Харкові підліток влаштував шоу на даху тролейбуса. Він заліз на його дах і грав на скипці.
Відео виклали у телеграм-каналі "ХС Харьков".
На кадрах видно, як хлопець видерся на дах тролейбуса зі скрипкою в руках. Коли ж комунальний транспорт рушив, він почав грати.
"Сольний концерт чергового харківського тіктокера на Московському проспекті", - підписали відео автори публікації.
Користувачі Мережі прокоментували побачене:
- А потім на лікування збирають.
- А ми ще факультети ТікТоку відкриваємо.
- Може вдарити струмом.
Нагадаємо, що у Харкові тіктокери задля ефектного відео пробралися на режимний об'єкт "Харківський тракторний завод" у ангар з військовою технікою. Там вони влаштували танці на артилерійських установках.