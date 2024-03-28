Чого нині бракує ЗСУ для ефективної роботи по Криму: у Зеленського відповіли

Збройні сили завдають потужних ударів по російських кораблях, нафтобазах, штабах на захопленому окупантами Кримському півострові.

Про це сказав радник голови ОПУ Михайло Подоляк в ексклюзивному інтерв'ю "24 Каналу".

На думку Подоляка, Крим буде обов'язково деокупований, але коли це станеться, залежить від виду та кількості озброєння, яке передаватимуть партнери.

Україна має інструменти, щоб бити по росіянах на тимчасово окупованому півострові. Але на сьогодні ворожих об'єктів, по яких треба завдати ударів, більше, ніж засобів ураження.

"Занадто багато логістичних об'єктів, які мають бути знищені. Йдеться про розірвання забезпечення російської армії, коридорів, по яких це забезпечення йде, ресурсних спроможностей і місць накопичення ресурсу", – зазначив Подоляк.

Російські склади чи НПЗ – це ключові елементи війни, які треба розірвати. Адже без логістики Росія, яка воює кількістю, безсила. Саме тому вкрай важливо збільшувати кількість далекобійного озброєння.

"На півдні країни Сили оборони вже використовують зброю далекого радіусу дії, тому там є успіхи. Але не вистачає головного – масштабування, тобто збільшення кількості ракет", – сказав радник голови ОПУ.

За його словами, багато що в цій війні можна було б пришвидшити, якби ЗСУ мали, наприклад, не 10, а 100 або 1000 ракет. Тоді б усе, що зараз відбувається на півдні України, в Росії, на тимчасово окупованих чи прикордонних територіях країни-агресорки, мало б зовсім інакший вигляд.

"Це провокувало б істерику в Росії, певні психологічні занепади", – додав Подоляк.

Нагадаємо, український експерт розповів, що в арсеналі ЗСУ поки що немає засобів для ураження встановлених на території окупованого Криму пускових установок “Бастіон”, з яких армія РФ запускає гіперзвукові ракети "Онікс" і "Циркон".

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