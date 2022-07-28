Чого очікувати на фронті: астрологиня зробила втішний прогноз для України

Ольга Медвецька спрогнозувала контрнаступальні визвольні дії або підготовку до їх початку.
Астролог Ольга Медвецька попередила про можливу ескалацію на фронті у період з 25 до 31 липня та спрогнозувала початок контрнаступу ЗСУ, який має бути успішним.
Свій прогноз вона опублікувала в Instagram.
"Головний аспект – з‘єднання Марса з Північним Кармічним Вузлом та Ураном. З‘єднуючись, вони можуть принести неочікувані військові повороти, збройні революційні перевороти, а також війну проти поневолення та за свободу", – зазначила вона.
За словами астролога, конкретно для України це може означати ескалацію на фронті, а також контрнаступальні визвольні дії або підготовку до їх початку (але підготовку вже конкретними діями).
"І вони будуть успішні. Принаймні я спираюся у своєму трактуванні на те, що Марс на цей момент знаходиться у знакові України, тому сила повинна бути на нашому боці... Історія циклічна. І коли в останнє був цей же аспект, в цьому ж знакові у середині травня 1855 року, то Росія зазнала поразки у Кримській війні", - підсумувала Медвецька.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з американськими конгресменами в Києві повідомив, що найближчі 3-6 тижнів стануть вирішальними у звільненні окупованих територій, зокрема йдеться про південні регіони.
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