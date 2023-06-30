Чого очікувати Україні від саміту НАТО у Вільнюсі – пояснення Офісу президента

Ігор Жовква зауважив, що наразі не йдеться про те, що Україна має стати членом НАТО негайно, це нереально.

Саме в ці хвилини, в ці години, в ці дні готується так звана підсумкове комюніке Вільнюського саміту НАТО, в якому відповідні положення щодо України також знайдуть своє місце.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква в ефірі телемарафону 30 червня.

"Якими будуть це положення ми, очевидно, будемо знати дуже-дуже за короткий час до дати проведення саміту (11-12 липня – ред.). Завдання України – працювати над тим, щоб такі формулювання враховували інтереси України. Так само, як Швеція та Фінляндія, подавши заявку, отримали на минулому Мадридському саміті реакцію – запрошення до членства. Таку саму реакцію абсолютно має всі підстави отримати Україна. Це буде найкраще зробити на Вільнюському саміті, тому працюємо над цим", - зазначив він.

Жовква зауважив, що наразі не йдеться про те, що Україна має стати членом НАТО негайно, це нереально.

"До моменту нашої перемоги Україна не зможе завершити процес, він доволі тривалий. Зараз не важливо говорити, коли закінчиться процес, важливо розпочати такий процес, зробити перший етап", - резюмував він.

Раніше Ігор Жовква заявив, що Київ чекає на позитивну відповідь на саміті у Вільнюсі щодо заявки на членство в НАТО, яку Україна подала 30 вересня минулого року. Помічник президента зазначив, що Володимир Зеленський має намір відвідати саміт НАТО, однак за умови, якщо Україна отримає задовільний результат.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міністр оборони Британії вважає, що Україна має стати членом НАТО без ПДЧ, тобто без виконання Плану дій щодо членства.

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