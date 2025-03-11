Чого очікувати від переговорів у Саудівській Аравії: відповідь РНБО

Америка хоче переконатися, що саме Україна найбільше хоче миру, хоча формулювання є доволі дивним з огляду на наші реалії останніх 3-х років.

У Саудівській Аравії розпочалися перемовини по лінії Україна США. Вони можуть багато визначити.

Про це сказав керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

"США обрали конструкцію, де вони - головний посередник. Вони говорять з Україною, потім говорять з Росією. Після зустрічі української та американської команди мають бути визначені певні контури миру. Америка хоче почути пропозицію Україну", – каже він.

Потрібно зробити максимум, наголошує Коваленко, щоб бути максимально конструктивними. Не виключено, що пропозиція щодо припинення вогню в небі, на морі та ударів по енергетичній інфраструктурі буде озвучена. Вона може знайти позитивний відгук у США.

"Але це перший крок, я нагадую. Загальна мета – це припинення вогню в принципі та завершення війни відповідно. Це такий собі тест для Росії", – зазначив голова ЦПД Коваленко.

Він додав, що Саудівська Аравія та майбутні події визначать, чи буде велика війна у Європі за декілька років, чи її вдасться уникнути.

Нагадаємо, військові чиновники з понад 30 країн візьмуть участь у переговорах щодо створення міжнародних сил безпеки для України після того, припинення вогню набуде чинності.

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