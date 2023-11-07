Чого очікувати від звіту Єврокомісії щодо прогресу України: прогноз Стефанішиної

Віцепрем’єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина розповіла, чого очікувати від майбутнього звіту Єврокомісії щодо прогресу України на шляху до ЄС.

Ольга Стефанішина заявила, що Україна виконала всі вимоги, які були необхідні для гарного висновку Єврокомісії. Тепер основне рішення щодо відкриття переговорів буде ухвалюватися лідерами ЄС в грудні.

Про це вона написала у своєму Facebook.

"Звіт, який буде опубліковано завтра, розповість про прогрес України (насправді, неймовірний прогрес, як з трибуни Верховної Ради сказала Президентка ЄК) і дасть розуміння подальших кроків. Але формулювання будуть стримані. І у цьому контексті відзначу три речі: 1) Україна є частиною ширшого політичного пазла розширення, і Звіт буде саме про це; 2) реформи мають продовжуватися, вичерпного списку завдань не буде; 3) Звіт ЄК - це лише основа, рішення щодо відкриття перемовин буде ухвалюватися лідерами ЄС в грудні", - пояснила Стефанішина.

Вона припустила, що українці негативно сприймуть формулювання звіту Єврокомісії, однак "ми, Україна, вже підняли надзвичайно високо планку для всіх країн розширення".

"У коментарях навколо очікуваного звіту Європейської Комісії забагато емоцій і мало розуміння шляху, який відкрився перед нами 23 червня минулого року (коли Україні надали статус кандидата на вступ до ЄС - ред.). Живучи в постійних "емоційних гойдалках", ми часто схильні до категоричних оцінок. За критикою ми не чуємо похвали; а концентруючись на окремих речах, втрачаємо з поля зору основне. Однак це не про процес розширення, і звісно не про те, як працює знаменита "брюссельська бюрократія", - написала Стефанішина.

Вступ України до ЄС

Виконавча влада Європейського Союзу збирається представити 8 листопада оцінку прогресу, якого досягла Україна у своїй заявці на членство. Це буде ключовим кроком у рішенні ЄС про те, чи починати переговори про вступ з Україною.

Очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба висловив думку, що Єврокомісія дасть позитивний висновок стосовно початку переговорів про вступ України до Євросоюзу до кінця поточного року.

Своєю чергою, міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявила, що переговори про вступ України до ЄС можуть початися вже у грудні цього року.

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