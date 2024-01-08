Чого очікувати, якщо у США так і не домовляться про допомогу для України: Кулеба дав відповідь

Для України на кону стоїть питання про існування як держави, тож вона продовжить боротися з тими ресурсами, які у неї є, наголосив Дмитро Кулеба.

Україна продовжить чинити опір, навіть якщо у Конгресі США так і не домовляться про додаткове фінансування підтримки.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю іспанському виданню El Pais.

Кулеба закликав не допустити зволікання з цим рішенням аж до погіршення ситуації на фронті через затримку.

Міністра запитали, чого очікувати, якщо у США так і не затвердять додатковий 61 млрд доларів на військову підтримку України.

"Ми продовжимо боротися з тими ресурсами, які у нас є. Для світу на кону демократія, безпека і процвітання. Для України ж питання стоїть про саме існування як держави", – відповів він.

Якщо підтримку зараз вирішать призупинити чи затримати, то Росія через брак ресурсів може почати здобувати успіхи на фронті і прорвати лінії, зазначив Кулеба.

"Тоді підтримку доведеться відновити, тому що громадськість активно виступатиме за допомогу Україні. І ті ж політики, які вирішили відмовити у підтримці, вирішать надати її – але за більш критичних обставин. Тож навіть з раціональної точки зору, суто реалістичної політичної логіки, більше сенсу надати допомогу зараз, щоби не допустити кризи у майбутньому", – додав він.

Очільник українського зовнішньополітичного відомства додав, що вважає недалекоглядним підхід політичних сил у будь-якій державі, які перетворюють тему війни Росії проти України на предмет внутрішніх дебатів, тому що фактично йдеться про війну не лише проти України, а проти всього демократичного світу.

"Якщо Росія здобуде перевагу, якщо політичний стиль РФ стане домінуючим – більше не буде справжніх виборів і не буде справжньої демократії. Це явно не те, чого хочуть ці політики. Поразка Росії в Україні – у найкращих стратегічних інтересах держав Європи, Америки та інших регіонів світу. Україна має бути темою, що об’єднує, а не роз’єднує", – резюмував Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, президент США Джо Байден після укладення угоди щодо фінансування уряду 2024 року закликав республіканців у Конгресі схвалити додаткове фінансування. Йдеться про понад 60 мільярдів доларів для допомоги Україні.

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