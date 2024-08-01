Чого очікувати з відключеннями світла у найближчі місяці та до чого готуватися взимку: експерт дав відповідь

Найближчі декілька місяців можуть бути досить комфортними для енергосистеми України, за дотримання певних умов.

Про це в інтерв'ю Radio NV заявив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

"Якщо не буде стрибків температури і нас несподівано не накриє новою хвилею +40, то наступні місяці до умовного листопада для нас будуть доволі комфортними. Але це поки що нічого не означає на практиці, зима буде складною", – наголосив експерт.

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Говорячи про введення в дію резервних енергопотужностей, газогенеруючих станцій, Харченко зазначив: "Йде і замовлення, і встановлення, є багато планів. Але, на жаль, до цієї зими дуже невелика кількість їх реально запрацює. Терміни, які технічно необхідні, на жаль, довші, ніж ми маємо часу зараз. До цієї зими запрацює, можливо, 3-5% від того, що нам загалом потрібно".

"Відновлення триває. Робота над енергоблоками, які пошкоджені і можуть бути повернуті до роботи, триває. Причому триває вона так, що ті речі, які, згідно з нормативами європейських компаній, робляться дев’ять місяців, ми робимо за чотири-п'ять тижнів. І такий темп тримається цілодобово. Але питання в тому, що, навіть якщо буде зроблене все, що можна зробити, і все вдасться, все одно той рівень пошкоджень, який ми маємо, не дозволяє сказати, що ми зиму будемо без обмежень. Обмеження будуть", – підсумував експерт.

Нагадаємо, мережу України підсилили енергоблоком-тисячником.

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