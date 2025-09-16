Чого добивається РФ, відправляючи дрони на Польщу: Зеленський відповів

Володимир Зеленський / © Associated Press

Вторгнення російських дронів у повітряний простір Польщі і Румунії свідчить, що Росія хоче перевірити, до чого готове НАТО.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю Sky News.

«(Путін — Ред.) Перевірив, до чого готова НАТО. Перевірив, до чого готова і дипломатично, і політично. Якщо чесно, подивився, а що там з системами ППО і як реагує населення. Населення, безумовно, це звичайні люди, як всюди. Люди не хочуть війни, бояться війни. Люди бояться втрат і своїх домівок, і дітей, і своїх близьких. Це абсолютно адекватна реакція. Вони побачили, що люди бояться», — каже глава держави.

На думку Зеленського, реакція НАТО на вторгнення російських дронів до Польщі була недостатньою.

«Реакцію НАТО побачили, відповідний захист неба на східному флангу НАТО вони також побачили. Цього всього недостатньо, щоб захистити себе», — зазначив він.

Крім того, президент назвав ще одну важливу ціль, яку несла російська атака по Польщі — це спонукання, щоб Захід перестав постачати Україні системи ППО, а залишив їх собі.

«Так само вони спробували, на мій погляд, — вони дали такий сигнал, я про нього вже говорив, перед зимою — що мовляв „не вздумайте давати Україні додаткові ППО — вам самим може це знадобитись“. Я думаю, що вони це зробили. І я поки що не готовий сказати, чи це спрацювало, чи цей план Путіна спрацював. Я зможу про це сказати в жовтні місяці. Тому що я розумію — в плані, які у нас є системи ППО, в плані постачання. Якщо вони не прийдуть, через ті чи інші причини, я скажу відверто — я вважаю, що його план спрацював. Залякування — це ж страшний інструмент», — підсумував Володимир Зеленський.

Раніше Зеленський заявив, що Польща не зможе захистити своїх людей у випадку масованої повітряної атаки.