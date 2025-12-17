ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
347
Час на прочитання
2 хв

Чого найбільше бояться українці: соціологи назвали топпроблеми наприкінці 2025 року

Які виклики українці вважають найактуальнішими для своїх сімей.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Українці

Українці / © Associated Press

Головною проблемою України сьогодні залишаються бойові дії у війні проти РФ — так вважають 68% громадян.

Про це свідчать результати свіжого опитування, яке провів Центр Разумкова в листопаді 2025 року.

Аналітики додали, що окрім безпосередньо війни, до трійки найбільших загроз для держави увійшли хабарництво у владі (45%) та руйнування житла внаслідок ворожих атак (40%).

Головні тривоги суспільства

Соціологи з’ясували, що українців серйозно непокоять наслідки обстрілів та економічна нестабільність. Серед найважливіших проблем респонденти назвали:

  • знищення інфраструктури — 38%;

  • відключення світла, води та зв’язку — 30%;

  • бідність: низькі зарплати й пенсії (29%) та зростання цін (27%);

  • високі тарифи на комунальні послуги — 25%.

Питання мобілізації та корупції в судах наразі турбують по 17% опитаних. Водночас найменше мешканців України сьогодні хвилюють якість освіти (5,5%) та дефіцит робочих рук (6%).

Що чекає на кожну родину? Коли українців запитали про особисті загрози для їхніх сімей у найближчому майбутньому, відповіді дещо змінилися. На першому місці — російські обстріли (60%). Проте майже кожного другого (44%) лякає втрата або суттєве падіння доходів.

Також родини побоюються втратити дах над головою (27%), зіткнутися з корупцією (23%) або не отримати належної медичної допомоги в разі хвороби (22%). Близько 5% опитаних зізналися, що бояться голоду.

Результати опитування. / © Скріншот

Результати опитування. / © Скріншот

Як проводили дослідження

Опитування проходило від 11 до 18 листопада 2025 року. Соціологи спілкувалися з людьми особисто («face-to-face») у всіх підконтрольних уряду регіонах. Усього опитали 2008 дорослих українців. Фахівці зазначають, що похибка не перевищує 2,3%, проте на результати могли вплинути масова евакуація та війна.

Нагадаємо, на запитання: «Які компроміси на мирних переговорах з Росією ви вважаєте допустимими?» 40,2% українців відповіли, що Україна не має тимчасово відмовлятися від відвоювання окупованих територій. Хоча 2024 року таких було більше — 53,2%.

Також повідомлялося, що нове опитування показало, що у Франції та Німеччині більшість населення виступає за скорочення фінансової допомоги Україні, водночас США, Канада та Велика Британія підтримують її збільшення.

Дата публікації
Кількість переглядів
347
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie