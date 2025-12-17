Чого найбільше бояться українці: соціологи назвали топпроблеми наприкінці 2025 року

Українці / © Associated Press

Головною проблемою України сьогодні залишаються бойові дії у війні проти РФ — так вважають 68% громадян.

Про це свідчать результати свіжого опитування, яке провів Центр Разумкова в листопаді 2025 року.

Аналітики додали, що окрім безпосередньо війни, до трійки найбільших загроз для держави увійшли хабарництво у владі (45%) та руйнування житла внаслідок ворожих атак (40%).

Головні тривоги суспільства

Соціологи з’ясували, що українців серйозно непокоять наслідки обстрілів та економічна нестабільність. Серед найважливіших проблем респонденти назвали:

знищення інфраструктури — 38%;

відключення світла, води та зв’язку — 30%;

бідність: низькі зарплати й пенсії (29%) та зростання цін (27%);

високі тарифи на комунальні послуги — 25%.

Питання мобілізації та корупції в судах наразі турбують по 17% опитаних. Водночас найменше мешканців України сьогодні хвилюють якість освіти (5,5%) та дефіцит робочих рук (6%).

Що чекає на кожну родину? Коли українців запитали про особисті загрози для їхніх сімей у найближчому майбутньому, відповіді дещо змінилися. На першому місці — російські обстріли (60%). Проте майже кожного другого (44%) лякає втрата або суттєве падіння доходів.

Також родини побоюються втратити дах над головою (27%), зіткнутися з корупцією (23%) або не отримати належної медичної допомоги в разі хвороби (22%). Близько 5% опитаних зізналися, що бояться голоду.

Результати опитування. / © Скріншот

Як проводили дослідження

Опитування проходило від 11 до 18 листопада 2025 року. Соціологи спілкувалися з людьми особисто («face-to-face») у всіх підконтрольних уряду регіонах. Усього опитали 2008 дорослих українців. Фахівці зазначають, що похибка не перевищує 2,3%, проте на результати могли вплинути масова евакуація та війна.

Нагадаємо, на запитання: «Які компроміси на мирних переговорах з Росією ви вважаєте допустимими?» 40,2% українців відповіли, що Україна не має тимчасово відмовлятися від відвоювання окупованих територій. Хоча 2024 року таких було більше — 53,2%.

Також повідомлялося, що нове опитування показало, що у Франції та Німеччині більшість населення виступає за скорочення фінансової допомоги Україні, водночас США, Канада та Велика Британія підтримують її збільшення.