Чоловік 10 днів блукав у Карпатах: чотири доби мандрівник був без їжі (фото)

До найближчого населеного пункту йому залишалося пройти 15 км.

У Закарпатській області рятувальники прийшли на допомогу 26-річному мешканцеві Миколаївської області, який 10 днів блукав у горах. Останні чотири доби мандрівник ішов без їжі.

Про це повідомили в пресслужбі управління ДСНС в Закарпатській області.

Виснажений чоловік, якого рятувальники знайшли в урочищі Болотин Грунь, розповів, що вийшов у похід з івано-франківського селища Ворохта ще 5 жовтня.

Рятувальники знайшли виснаженого чоловіка в урочищі Болотин Грунь / Фото: Управління ДСНС України у Закарпатській області

До найближчого населеного пункту йому залишалося пройти 15 км, коли він остаточно вибився із сил та зателефонував до Служби порятунку.

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“Його нагодували, напоїли гарячим чаєм, обробили рани, після чого доставили до села Богдан і передали працівникам екстреної медичної допомоги. Врешті-решт постраждалого госпіталізували до Рахівської райлікарні”, - повідомили рятувальники.

Нагадаємо, раніше прикордонники відділення "Богдан" Мукачівського загону разом із гірськими рятувальниками ДСНС вирушили на пошуки чоловіка, який заблукав у горах в Рахівському районі Закарпаття та потребував медичної допомоги.

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