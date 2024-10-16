Чоловік 10 днів блукав у Карпатах: чотири доби мандрівник був без їжі (фото)

До найближчого населеного пункту йому залишалося пройти 15 км.
У Закарпатській області рятувальники прийшли на допомогу 26-річному мешканцеві Миколаївської області, який 10 днів блукав у горах. Останні чотири доби мандрівник ішов без їжі.
Про це повідомили в пресслужбі управління ДСНС в Закарпатській області.
Виснажений чоловік, якого рятувальники знайшли в урочищі Болотин Грунь, розповів, що вийшов у похід з івано-франківського селища Ворохта ще 5 жовтня.
До найближчого населеного пункту йому залишалося пройти 15 км, коли він остаточно вибився із сил та зателефонував до Служби порятунку.
“Його нагодували, напоїли гарячим чаєм, обробили рани, після чого доставили до села Богдан і передали працівникам екстреної медичної допомоги. Врешті-решт постраждалого госпіталізували до Рахівської райлікарні”, - повідомили рятувальники.
Нагадаємо, раніше прикордонники відділення "Богдан" Мукачівського загону разом із гірськими рятувальниками ДСНС вирушили на пошуки чоловіка, який заблукав у горах в Рахівському районі Закарпаття та потребував медичної допомоги.
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