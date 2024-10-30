Чоловік 2022 року отримав повістку і весь час ховався від мобілізації: що він сказав

На Тернопільщині до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який ще у березні 2022 року отримав повістку і весь цей час ховався від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Кременецького районного суду Тернопільської області.

За даними суду, чоловік ще 2022 року отримав повістку, проте весь цей час ухилявся від мобілізації.

На суді чоловік провину не визнав та пояснив, що "в армії не служив, не має бойового досвіду. На початку березня 2022 року військові дали повістку, він пройшов медкомісію і його визнали придатним до військової служби. 18.10.2022 вручили бойову повістку про явку на 19.10.2022 до Кременецького РТЦК, однак 19.10.2022 для відправки не з`явився, оскільки служити не може через погане здоров`я. Два рази мав струс мозгу, був в психлікарні, не згідний з рішенням ВЛК. Рішення ВЛК не оскаржував, документів про те, що перебував у психлікарні немає".

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ і засудив до 3 років позбавлення волі.

Вирок суду

Нагадаємо, чоловік отримав повістку і відмовився від мобілізації, бо "заробляє 20 тис. грн і має бронь".

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