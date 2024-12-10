Чоловік 2022 року знявся з військового обліку і категорично відмовився від мобілізації: чим це закінчилось

У Львові до 4 років позбавлення волі засудили чоловіка, який категорично ухилився від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Львівського апеляційного суду.

За даними суду, житель Львівщини відмовився від мобілізації ще 2022 року. Суд першої інстанції засудив його до 2 років іспитового терміну, проте прокуратура ще оскаржила.

У матеріалах справи йдеться, що "що при звільненні обвинуваченого від відбування покарання суд першої інстанції не врахував, що вини у вчиненому він не визнав, у його діях відсутні обставини, що пом`якшують покарання, в т. ч. щире каяття. Звертає увагу на те, що ухилення від призову на військову службу під час мобілізації створює загрозу для безпеки держави у сфері оборони та призводить до незабезпечення обороноздатності держави. Вважає, що лише покарання у виді позбавлення волі здатне забезпечити досягнення його мети, яке полягає не лише у карі, а й запобігання вчинення нових злочинів як обвинуваченим, так і іншими особами".

Адвокат підсудного заявив, що у його клієнта "є серйозні проблеми зі здоров`ям, хронічні захворювання з дитинства. Звертає увагу на те, що обвинувачений був визнаний непридатним до військової служби у мирний час та знятий із військового обліку, тому він не може бути суб`єктом злочину, передбаченого ст. 336 КК України. При проходженні ВЛК обвинуваченого не оглядали. У матеріалах справи відсутні результати огляду обвинуваченого. Зазначає, що на даний час оскаржується рішення ВЛК".

Суд зауважив, що чоловік лікувався ще 2003-2004 роках. В останній час він за допомогою до медиків не звертався. Також обвинувачений у 2022 році знятий з військового обліку. Інших відміток у військовому квитку про взяття обвинуваченого на облік у іншому районному ТЦК не має.

"Таким чином, лише виключена із військового обліку особа не підлягає мобілізації, а тому з огляду на те, що обвинувачений знятий з військового обліку у ТЦК з підстав, передбачених ст. 37 Закону України "Про військовий обов`язок і військову службу", він підлягає мобілізації, а відтак є суб`єктом злочину, передбаченого ст. 336 КК України", - йдеться у поясненні суду.

А тому апеляційний суд скасував рішення першої інстанції та визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ. Його засудили до 4 років позбавлення волі.

Вирок суду

Нагадаємо, у Львові до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, проте не прийшов до ТЦК і ухилився від мобілізації.

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