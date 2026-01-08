Чоловік 5 років ґвалтував власну онуку: прокуратура вимагатиме довічного ув’язнення

Протягом 5 років він ґвалтував малолітню онуку. Підозрюваний перебуває під вартою без права застави / © pixabay.com

На Сумщині 64-річний чоловік упродовж п’яти років ґвалтував свою онуку.

Про це йдеться у повідомленні Сумської обласної прокуратури.

Керівник прокуратури Олександр Панченко особисто повідомив про підозру 64-річному мешканцеві Сум, якого звинувачують у систематичному сексуальному насильстві з власної малолітньої онуки.

За даними слідства, знущання розпочалися влітку 2020 року. Тоді 9-річна дівчинка приїхала на канікули до дідуся й бабусі в село. Користуючись безпорадним станом і довірою дитини, дід зґвалтував її вперше. Відтоді злочини набули систематичного характеру.

У період 2020–2022 років відбувалися регулярні статеві зносини під час перебування дитини в гостях.

А на початку повномасштабної війни підозрюваний проживав разом з родиною дівчинки та продовжував вчиняти сексуальне насильство, іноді — по кілька разів на тиждень.

Лише у 15-річному віці дівчинка знайшла сили розповісти про пережите матері, яка негайно звернулася до поліції.

Правова кваліфікація і запобіжний захід

Дії підозрюваного кваліфіковано за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 4 та ч. 6 ст. 152 КК України (зґвалтування особи, яка не досягла 14 років, вчинене повторно).

Суд підтримав клопотання прокурорів. Тож на час слідства чоловік перебуватиме під вартою без права внесення застави.

«Дідусь, який мав би бути прикладом і надійним другом дитині, жорстоко скривдив її. За цей злочин йому загрожує довічне позбавлення волі. Саме на такому покаранні й наполягатиме прокуратура під час судового розгляду справи», — наголосив Олександр Панченко.

Жінці, яка виконувала обов’язки матері-виховательки та відповідала за життя, здоров’я і права дитини, вже повідомлено про підозру.