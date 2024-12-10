Чоловік бігав за жінкою та благав зайнятись із ним сексом: це закінчилось трагічно

У Дніпрі до 6 років та 6 місяців позбавлення волі засудили чоловіка, який переслідував жінку та просив її зайнятись із ним сексом. Коли кривдник почув чергову відмову, він напав на потерпілу та пограбував її.

Про це йдеться у вироку Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська (назва суду недекомунізована - ред.).

За даними суду, у м. Костянтинівка Донецької області у квітні 2024 року чоловік на стадіоні помітив жінку, яка бігала. Відтоді він почав її переслідувати, просячи зайнятись із ним сексом. Наступного дня біля стадіону він показав їй свій статевий орган та запропонував інтим. Тоді жінка втекла.

Наступні кілька днів нападник приходив до стадіону та стежив за потерпілою. У травні "залицяльник" напав на свою жертву. Він вкрав її мобільний телефон та запропонував повернути його, якщо потерпіла займеться із ним сексом. Коли жінка вчергове відмовила, він напав на неї та примушував до інтиму. Кривдник втік, коли побачив випадкового перехожого та розбив телефон потерпілої.

Крім того у липні чоловік пограбував незнайомця: він вкрав його iPhone 15 pro Max.

Під час досудового слідства підозрюваний провину визнав та уклав угоду з прокурором.

Суд визнав чоловіка винним за ч.1 ст.154, ч.2 ст.126, ч.4 ст.185 КК України. Його засудили до 6 років та 6 місяців позбавлення волі.

Вирок суду

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