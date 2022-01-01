"Чоловік бігає в паніці, не знає куди звернутися": у Луцьку перехожа під перинатальним центром прийняла у жінки пологи

"Чоловік бігає в паніці, не знає куди звернутися": у Луцьку перехожа під перинатальним центром прийняла у жінки пологи

За словами очевидців. пологи приймала перехожа, яка виявилася інтерном.

В Луцьку біля перинатального центру жінка народила дитину. Пологи приймала дівчина, яка вийшла з медзакладу.

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Про це повідомляє "Вісник-К".

Подія сталася вчора, 31 грудня в Луцьку поблизу перинатального центра. Жінка народила дитину прямісінько в салоні мікроавтобуса, який там припаркувався.

За словами очевидиці Оксани Микити, усе трапилося десь о 13:40 у бусі, який під'їхав до перинатального центру.

"Чоловік бігає в паніці, не знає куди звернутися, бо дружина вже народжує. В той час з лікарні вийшла дівчина і прямувала до дороги. Почувши як кричить жіночка з буса, вона на ходу віддала мені сумку і куртку і зі словами, що вона інтерн побігла до машини. І тут новорічне диво, народився хлопчик", – розповідає жінка.

За її словами, дівчина-інтерн зателефонувала лікарю і розповіла про породіллю з дитиною та попросила принести матері та новонародженому хлопчику необхідні речі.

Нагадаємо, що на Закарпатті 21-річна мешканка міста Перечин народила свою четверту дитину просто в автомобілі швидкої допомоги. Немовля мало подвійне обвиття пуповиною шиї, але медикам вдалося вчасно його врятувати.

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