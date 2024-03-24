Чоловік через ревнощі поглумився над могилою військового: фото

На місці події поліцейські виявили пошкодження дерев’яного надгробника, металевого хреста, рамки з фотографією покійного та флагштоків

У суботу, 23 березня, у Романівській громаді Житомирської області виявили наругу над могилою загиблого українського військового. Затриманий за злочин 39-річний місцевий мешканець пояснив свої дії ревнощами: мовляв колишня дружина його покинула та розпочала нові стосунки з військовим.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції Житомирської області, опублікувавши фото з місця події.

До відділу поліції № 5 (Чуднів) Житомирського районного управління звернулася 62-річна жителька громади, яка повідомила про наругу над могилою її сина.

На місці події поліцейські виявили пошкодження дерев’яного надгробника, металевого хреста, рамки з фотографією покійного та флагштоків, на яких кріпилися прапори. Також на території кладовища була хаотично розкидана похоронна атрибутика.

“У ході розслідування поліцейські з'ясували, що 22 березня ввечері до кладовища прийшов 39-річний житель цієї ж громади, який скоїв наругу над могилою солдата. Свої дії пояснив ревнощами: мовляв колишня дружина його покинула та розпочала нові стосунки з військовим... Фігурант таким чином вирішив помститися”, - йдеться у повідомленні поліції.

Поліцейські проводять досудове розслідування за ч.2 ст. 297 КК України, санкція якої передбачає обмеження волі на строк від трьох до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк.

Нагадаємо, раніше у Черкаській області четверо 14-річних школярів познущались з могили захисника України. Вони зірвали прапор, гучно сміялись та опублікували відео в ТікТок.

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