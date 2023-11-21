Чоловік через суд вимагає перейменувати Україну: мають бути обмежені права жінок і заборонено їсти сало

В Україні житель Сум подав позов до суду на державну владу та силові органи. Він вимагає заснувати на території України "нову державу", де будуть обмежені права жінок, релігійні права та заборонено вживати у їжу свинину.

Про це йдеться у постанові Сумського апеляційного суду.

Що відомо про позов

Як йдеться у матеріалах справи, житель Сумщини спочатку звернувся з позовними вимогами до одного із районних судів, проте там нічого не задовільнили. Тоді він оскаржив це у Сумському апеляційному суді.

Чоловік подав позов до Сумського МТЦК і СП, Сумського національного аграрного університету, президента Зеленського, ПЦУ, УГКЦ, силових відомств та проєкту "Слідство ведуть екстрасенси". Він вимагав від суду "заборону вчиняти певні дії, зупинення та визнання недійсним нормативно-правового акта, зобов`язання вчинити певні дії, захист честі, гідності, ділової репутації".

Що відомо про вимоги чоловіка?

У матеріалах суду є позов чоловіка, який складається із 29 пунктів. Зокрема він вимагає:

Заснувати на території України державу під назвою "Священна Русь".

Обмежити права жінок: забороняти жінці після пологів та під час місячних жити поруч із рідними, слово "батьки" замінити в українській мові та законодавстві на "родителі", карати жінок, у яких є статеве життя без шлюбу та якщо вони зрадили своєму чоловіку. Він також пропонує "ввести обов`язковість укладення шлюбу між чоловіком та жінкою, які мали статеві відносини до весілля без права розірвання шлюбу до самої смерті" та заборонити аборти.

Він у позові вимагає "зобов`язати всіх посадових осіб Сумського національного аграрного університету дотримуватися Уставів Бога під час здійснення службових обов`язків та на протязі свого життя".

Заборонити "нащадкам роду Ноя" купувати землю в Україні, бо на думку позивача "спрацює прокляття". Та в загальному - скасувати закон про ринок землі.

Заборонити всі релігійні організації. Також житель Сумщини вимагає заборонити вживання "свинного м`яса та свинного сала". Він хоче спалити "часослови, молитвослови", бо через це нібито війна.

Об'єднати церкву та державу і жити за "законами Мойсея".

Позивач пропонує "впровадити сонячно-лунний календар з відповідними назвами місяців, який відповідав би принципам функціонування та підрахунку древнєєврейському (Ієрусалимському) календарю".

Він вимагає від усіх священників, які молились "Отче наш" українською мовою відправляти на відбудову України. А від проєкту "Слідство ведуть екстрасенси" - розслідувати причини аварії на Чорнобильській АЕС.

Він вимагає замінити гривні на гроші із срібла. Вимоги чоловіка / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень Вимоги жителя Сум / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень Вимоги позивача / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

Що вирішив суд

Сумський апеляційний суд розглянув скаргу чоловіка та залишив її без задоволення.

"Колегія суддів вважає, що доводи апеляційної скарги не знайшли свого підтвердження в суді апеляційної інстанції, ухвала суду першої інстанції про повернення позовної заяви постановлена з додержанням вимог процесуального права, у зв`язку з чим апеляційна скарга задоволенню не підлягає", - йдеться у матеріалах суду.

Цю постанову можна оскаржити у Верховному суді України.

Нагадаємо, Портников назвав варіанти закінчення війни.

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