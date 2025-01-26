Чоловік домігся відстрочки від мобілізації, в якій раніше відмовив ТЦК

Житель Львівщини через суд домігся скасування відмови працівниками ТЦК у наданні йому відстрочки від мобілізації.

Про це йдеться у рішенні, яке оприлюднене у судовому реєстрі у січні 2025 року, передає zaxid.net.

Щоби отримати відстрочку від призову на час мобілізації через догляд за батьком із другою групою інвалідності, він написав заяву, долучивши копії паспортів, довідок до акту оглядів МСЕК, пенсійне посвідчення батька тощо. Документи надіслав поштою до одного з районних ТЦК.

У жовтні 2024 року комісія відмовила йому в отриманні відстрочки, вказавши, що у нього "відсутній повний перелік документів згідно з абз.13 ч.1 постанови Кабінету Міністрів від 16.05.2024 №560".

Під час розгляду справи суддя Роман Брильовський дослідив усі матеріали та аргументи і встановив, що позивач долучив до своєї заяви про отримання відстрочки документи, які передбачені законодавством, а представники ТЦК не вказали, яких саме документів бракує. Тож суд дійшов до висновку, що відстрочка має бути надана.

"Заяву позивача відповідач належним чином не розглянув, не дослідив всіх доказів та не здійснив перевірку наявності підстав для оформлення відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації за наданими документами, що свідчить про протиправність рішення відповідача щодо відмови у наданні відстрочки від призову на військову службу, оформленого протоколом комісії", – сказав суддя.

Нагадаємо, раніше стало відомо про випадок у Чернігівській області. Там до двох років іспитового терміну засудили чоловіка, який отримав кілька повісток, проте військові частини відмовлялись брати його на службу.

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