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Чоловік двічі писав заяву про відмову від мобілізації: чим це закінчилось

Чоловік двічі писав заяву про відмову від мобілізації: чим це закінчилось

Чоловік двічі відмовився від мобілізації. Колаж ТСН.ua

На суді чоловік провину визнав.

У Дніпропетровській області чоловік двічі отримував повістки, проте він відмовився від мобілізації. За це його покарали до 3 років позбавлення волі. 

Про це йдеться у вироку Межівського районного суду Дніпропетровської області. 

За даними суду, чоловіку двічі давали повістку - у червні та вересні 2024 року. Проте він категорично відмовився отримувати документ та ухилився від мобілізації. 

На суді чоловік заявив, що "не заперечує проти пояснень, даних ним під час досудового розслідування. В скоєному розкаюється". 

Суд не врахував заяву чоловіку про "розкаяння", оскільки "каяття включає в себе щирий жаль щодо вчиненого злочину та осуд своєї поведінки. Обвинувачений не шкодує про вчинене, не бажає виправити ситуацію, що склалася. В період воєнного стану, під час військової агресії ворога, усвідомлюючи особливу важливість перебування в складі Збройних Сил України, відкрито відмовився виконати передбачений ст. 65 Конституції України обов`язок щодо захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України". 

Жителя Дніпропетровщини визнали винним за статтею 336 ККУ і засудили до 3 років позбавлення волі. 

Вирок суду / ©
Вирок суду

Нагадаємо, чоловік у ТЦК заявив, що готовий до мобілізації лише за однієї умови

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