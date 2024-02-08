Чоловік двічі відмовився від мобілізації через брата-військового і хвору бабусю: суд його покарав

На суді чоловік пояснив, що його брат уже у ЗСУ.

На Тернопільщині чоловік відмовився від мобілізації, бо його брат служить, а він доглядає за бабусею. За це його засудили до 3 років та 2 місяців позбавлення волі.

Про це йдеться у вироку Бучацького районного суду Тернопільської області.

За даними суду, чоловік у березні 2023 року пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до служби в армії. Того ж дня він отримав повістку, проте ухилився від мобілізації. Тоді йому вручили другу повістку, проте чоловік знову відмовився служити у ЗСУ.

На суді підозрюваний провину не визнав. Він повідомив, що у березні його зупинив бус та військкоми запропонували приїхати до ТЦК, щоб звірити дані. У приміщення військкомату він пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до служби у ЗСУ, після чого йому дали повістку. Проте чоловік відмовся від повістки, оскільки у нього є 81-річна бабуся, за якою він доглядає, а брат уже служить. Чоловік зазначив, що він не може оформити догляд за бабусею через рішення міської ради. Він додав, що у жінки є син, проте він живе окремо.

Працівники військкомату підтвердили, що чоловік відмовився від мобілізації через літню бабусю. Фельдшерка на суді підтвердила, що жінка хворіє та не може самостійно ходити.

Суд встановив, що брат підозрюваного справді служить у ЗСУ, проте у бабусі у Бучачі є ще син, який може за нею доглядати. Крім того у чоловіка немає відстрочки від мобілізації.

Жителя Тернопільщини визнали винним за ст.336 КК України та засудили до 3 років та 2 місяців позбавлення волі.

Вирок суду

Нагадаємо, на Прикарпатті чоловік отримав повістку і вирішив розлучитись, щоб уникнути мобілізації.

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