Чоловік хотів виїхати за кордон, бо він "не мобілізаційного віку", але отримав повістку: чим це закінчилось

У Рівненській області чоловік хотів виїхати за кордон, проте коли він прийшов до ТЦК по документи - йому вручили повістку. Житель Рівненщини відмовився від мобілізації, мовляв через свій непризовний вік, проте згодом заявив, що готовий служити у ЗСУ.

Про це йдеться у вироку Рівненського міського суду Рівненської області.

За даними суду, жителя Рівного у червні 2023 року визнали обмежено придатним до служби в армії. У вересні 2023 року йому дали "бойову" повістку з вимогою прийти до ТЦК для відправлення до навчального центру, проте підсудний категорично відмовився її отримувати.

На суді чоловік провину визнав та розкаявся. На суді він заявив, що оскільки його не мають права мобілізувати через вік, то він може виїхати за кордон. У міграційній службі його спрямували до ТЦК за погодженням, проте у військкоматі чоловіка відправили для проходження ВЛК.

"Він від отримання повістки відмовився, оскільки вважав, що його не мають права мобілізувати. Пізніше, після порушення кримінального провадження проконсультувався з юристами і зрозумів, що був не правий. В даний час не відмовляється від проходження служби, і у випадку коли йому знову вручать повістку, буде готовий проходити службу в складі ЗСУ. У вчиненому щиро розкаюється", - йдеться у свідченні підсудного.

Суд визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ та засудив до 1 року іспитового терміну.

Вирок суду

Раніше в Одесі до іспитового терміну засудили чоловіка, який відмовився від мобілізації.

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