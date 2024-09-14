Чоловік хотів втекти з України, але проспав зупинку: чим усе закінчилось

Прикордонники затримали чоловіка, який хотів втекти з України до Словаччини, але проспав свою зупинку.

Чоловік хотів незаконно виїхати з України. Однак потрапив до рук прикордонників, бо проспав свою зупинку.

Про це повідомляє ДПСУ.

Прикордонники повідомили, що порушник мав намір дістатися через Словаччину до Польщі, де проживає його батько, але не мав законних підстав для виїзду. Тому він пів року розробляв план і маршрут руху, згідно з яким і діяв.

"Чоловік мав дістатися Буковеля, а звідти автобусом доїхати до Ужгорода, зійти перед пунктом пропуску і поза ним перейти на територію Словаччини. Все закінчилося в автобусі. "Для хоробрості" порушник вирішив хильнути та заснув. Розбудили його прикордонники на паспортному контролі", - повідомили в службі.

Прикордонники затримали чоловіка.

Нагадаємо, 12 серпня прикордонники відділення "Богдан" Мукачівського загону Держприкордонслужби України затримали 15 чоловіків, які планували потрапити до Румунії, незаконно перетнувши кордон поза пунктами пропуску.

Читайте також: