Чоловік і жінка з Харкова здавали окупантам координати ЗСУ та паролі блокпостів: фото

Місцеві мешканці працювали на ворога і передавали інформацію для обстрілів Харківщини.
Контррозвідка СБУ затримала двох проросійських агентів, які збирали координати позицій ЗСУ та паролі блокпостів у Харківській області, після чого передавали їх окупантам для обстрілів.
Про це повідомили в пресслужбі СБУ.
Зрадниками виявилися місцеві мешканці, які з ідеологічних міркувань погодились на співпрацю з росіянами.
Жінка через свої зв'язки серед харків'ян збирала та передавала ворогу інформацію про місця дислокації, маршрути переміщення підрозділів та техніки ЗСУ.
Її спільник – працівник однієї з компаній, що надає послуги енергопостачання. Чоловік мав вільний доступ до будівель і споруд, тож, користуючись службовим становищем, міг безперешкодно виявляти місця дислокації українських військових.
Одним із основних завдань зрадників було отримання актуальних паролів, які використовуються на українських блокпостах.
Під час обшуків за місцем проживання зловмисників було вилучено засоби зв’язку із доказами злочинної діяльності.
Обом підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави.
Нагадаємо, сьогодні, 2 вересня, РФ вдарила по Харкову ракетою С-300, внаслідок чого утворилася величезна вирва.
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