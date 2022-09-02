Чоловік і жінка з Харкова здавали окупантам координати ЗСУ та паролі блокпостів: фото

Місцеві мешканці працювали на ворога і передавали інформацію для обстрілів Харківщини.

Контррозвідка СБУ затримала двох проросійських агентів, які збирали координати позицій ЗСУ та паролі блокпостів у Харківській області, після чого передавали їх окупантам для обстрілів.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Зрадниками виявилися місцеві мешканці, які з ідеологічних міркувань погодились на співпрацю з росіянами.

Жінка через свої зв'язки серед харків'ян збирала та передавала ворогу інформацію про місця дислокації, маршрути переміщення підрозділів та техніки ЗСУ.

Її спільник – працівник однієї з компаній, що надає послуги енергопостачання. Чоловік мав вільний доступ до будівель і споруд, тож, користуючись службовим становищем, міг безперешкодно виявляти місця дислокації українських військових.

Фото: Служба безпеки України

Одним із основних завдань зрадників було отримання актуальних паролів, які використовуються на українських блокпостах.

Фото: Служба безпеки України

Під час обшуків за місцем проживання зловмисників було вилучено засоби зв’язку із доказами злочинної діяльності.

Обом підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави.

Нагадаємо, сьогодні, 2 вересня, РФ вдарила по Харкову ракетою С-300, внаслідок чого утворилася величезна вирва.

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