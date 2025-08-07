Чоловік, якого "відбили" з буса ТЦК під Рівним, виявився депутатом: деталі скандалу

Чоловіки підрізали автомобіль ТЦК і викликали “швидку”, яка госпіталізувала депутата / © LB.ua

Чоловіком, якого 4 вересня під Рівним «відбивали» невідомі і влаштували ДТП під час його перевезення з Кременецького РТЦК (Тернопільска область) до центру підготовки військовозобов’язаних, виявився місцевий депутат.

Про це пише LB.ua з посиланням на власні джерела в Силах оборони.

У виданні зазначають, що йдеться про депутата міської ради міста Костопіль (Рівненська область) від ВО «Свобода» Віктора Москвича.

Зазначається, що бус ТЦК, у якому везли депутата, наздогнала та підрізала автівка, в якій була «група чоловіків спортивного вигляду». У повідомленні Тернопільського ТЦК зазначалося, що машин нападників було дві.

За словами співрозмовника видання в Силах оборони, машину ТЦК заблокували і почалася сутичка. На місце конфлікту прибула «швидка», яку ймовірно, викликав один із «визволителів» депутата.

У виданні також зазначають, що депутата забрали до лікарні з діагнозом «інфаркт».

Зауважимо, що сам інцидент трапився на території Рівненщини і Москвич також депутат на Рівненщині. Чому його затримав саме Кременецький ТЦК сусідньої Тернопільщини, невідомо.

Реакція ВО «Свобода»

Регіональне відділення ВО «Свобода» фактично підтердило інформацію ЗМІ, що йдеться про їхнього депутата.

Рівненська обласна організація ВО «Свобода» опублікувала заяву, яку так і назвала — «щодо ганебних дій депутата Костопільської міської ради Віктора Москвича». У «Свободі» не уточнювали деталей конфліку, а лише засудили свого депутата за ухилення від військової служби.

«Саме тому, ми засуджуємо будь які дії, що заважають мобілізації до лав Сил безпеки та оборони, зокрема дії депутата Костопільської міської ради Віктора Москвича», — йдеться повідомленні.

У ВО «Свобода» вже хочуть відцуратися від «зашкварного» політика. Там заявили, що Віктор Москвич не був членом ВО «Свобода», але представляв партію у Костопільській міській раді.

«Рівненська обласна організація ВО „Свобода“ розпочинає процедуру його відкликання», — зазначили у заяві.

Як зауважує LB.ua, депутат Костопільської міської ради від ВО «Свобода» Віктор Москвич, згідно з декларацією за 2024 рік, є власником 27 млн грн, 5 транспортних засобів та трьох приватних структур, зокрема, двох костопільських сільськогосподарських кооперативів.

За даними YouControl, він — засновник чотирьох підприємств, три з яких — у Костополі, ще одне — у Рівному.

Нагадаємо, що 4 серпня на трасі поблизу Рівного цивільні автівки притисли автомобіль ТЦК під час доправлення військовозобов’язаного з Кременецького РТЦК та СП до центру підготовки.