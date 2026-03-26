Чоловік, який стріляв у патрульних в Одесі, загинув під час затримання

За даними поліції, інцидент стався під час перевірки документів, а стрілок перебував у розшуку за порушення правил військового обліку.

Анастасія Павленко
Водій авто відкрив стрільбу по патрульних поліцейських в Одесі

© Національна поліція України

Доповнено додатковими матеріалами

В Одесі ввечері у середу, 25 березня, сталася стрілянина. Водій авто відкрив вогонь з автомата по патрульних поліції. Двоє правоохоронців зазнали вогнепальних поранень. Зловмисник теж загинув.

Про нові деталі справи повідомили у Національній поліції України.

«Для затримання стрільця в області було запроваджено спеціальну поліцейську операцію. Протягом кількох годин поліцейські встановили місце перебування фігуранта: він переховувався у недобудові. Під час переговорів чоловік з третього поверху почав стріляти по поліцейських, у відповідь бійці КОРД також відкрили вогонь. Чоловік загинув», — йдеться у повідомленні відомства.

Нині на місці працює слідчо-оперативна група, про подію повідомлено ДБР та прокуратуру.

В Одесі стріляли в поліцейських з автомата

В Одесі 25 березня сталася стрілянина. Вогонь відкрили в поліцейських. Патрульна поліція Одеської області повідомила, що в поліцейських стріляв водій автомобіля. Інцидент стався під час перевірки документів.

«У результаті двоє патрульних отримали вогнепальні поранення. Наразі їм надається необхідна медична допомога», — зазначили правоохоронці.

Для затримання чоловіка було оголошено спеціальну поліцейську операцію. Відомо, що зловмисник перебував в розшуку за ухилення від мобілізації.

