Чоловік, який стріляв у патрульних в Одесі, загинув під час затримання
За даними поліції, інцидент стався під час перевірки документів, а стрілок перебував у розшуку за порушення правил військового обліку.
В Одесі ввечері у середу, 25 березня, сталася стрілянина. Водій авто відкрив вогонь з автомата по патрульних поліції. Двоє правоохоронців зазнали вогнепальних поранень. Зловмисник теж загинув.
Про нові деталі справи повідомили у Національній поліції України.
«Для затримання стрільця в області було запроваджено спеціальну поліцейську операцію. Протягом кількох годин поліцейські встановили місце перебування фігуранта: він переховувався у недобудові. Під час переговорів чоловік з третього поверху почав стріляти по поліцейських, у відповідь бійці КОРД також відкрили вогонь. Чоловік загинув», — йдеться у повідомленні відомства.
Нині на місці працює слідчо-оперативна група, про подію повідомлено ДБР та прокуратуру.
В Одесі стріляли в поліцейських з автомата
В Одесі 25 березня сталася стрілянина. Вогонь відкрили в поліцейських. Патрульна поліція Одеської області повідомила, що в поліцейських стріляв водій автомобіля. Інцидент стався під час перевірки документів.
«У результаті двоє патрульних отримали вогнепальні поранення. Наразі їм надається необхідна медична допомога», — зазначили правоохоронці.
Для затримання чоловіка було оголошено спеціальну поліцейську операцію. Відомо, що зловмисник перебував в розшуку за ухилення від мобілізації.