Чоловік із ножем напав на співробітника ТЦК: у якому стані військовий

Відкрито кримінальне провадження за двома фактами: перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань та замах на вбивство.

У суботу, 18 травня, у місті Синельникове на Дніпропетровщині чоловік із ножем напав на працівника ТЦК та СП, у результаті нападу військовослужбовець отримав ножове поранення руки.

Про це повідомляє командування Сухопутних військ.

Зазначається, що під час проведення військовослужбовцями територіального центру комплектування та соціальної підтримки заходів із оповіщення військовозобов’язаних цивільний громадянин вчинив озброєний напад із застосуванням холодної зброї (ножа) на сержанта Збройних Сил України.

"Постраждалому надали всю необхідну медичну допомогу. Правоохоронні органи були оперативно проінформовані. Співробітники Національної поліції затримали нападника", - йдеться у заяві.

У Сухопутних військах наголосили, що відкрито кримінальне провадження за фактом перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань, а також за фактом замаху на вбивство. Підозрюваному загрожує суворе покарання.

Там нагадали, що посадові особи ТЦК та СП, "які беруть участь або організовують оповіщення військовозобов’язаних, відповідно до законодавства є спеціальним суб’єктом, який виконує службові обов’язки під час правового режиму воєного стану. Особовий склад ТЦК та СП, включно з їх ротами охорони - укомплектовані переважно військовослужбовцями, які втратили здоров'я на війні та визнані непридатними до проходження служби в бойових частинах".

Нагадаємо, 18 травня набув чинності новий закон про мобілізацію, зокрема, для ТЦК розширили повноваження.

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