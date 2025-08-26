Чоловік із пістолетом вийшов на перехрестя у Вінниці: що він вимагав

Чоловік зі зброєю / © скриншот з відео

Реклама

У Вінниці на перехресті вулиць Зодчих та Пирогова чоловік із пістолетом вийшов на пішохідний перехід під час хвилини мовчання за загиблими військовими.

Про це повідомила речниця поліції Вінницької області Заріна Маєвська Суспільному.

За її словами, інцидент стався близько 9 ранку 26 серпня під час всеукраїнської хвилини мовчання на честь жертв російського вторгнення.

Реклама

За даними поліції, пістолет, який тримав чоловік, виявився іграшковим. Працівники Вінницького районного управління поліції ідентифікували порушника — він проживає у Вінниці. Джерела в правоохоронних органах уточнили, що чоловік має ментальні порушення.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що В Україні водіям слід зупинятися о 9:00, щоб вшанувати пам’ять загиблих українців під час повномасштабної війни. Якщо водій не зупинить своє авто на вимогу патрульних, йому загрожує штраф до 153 грн.