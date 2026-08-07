Чоловік кинув гранату у комунальників через платіжки — перші деталі

Хулігана затримано / © Національна поліція Києва

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У Бучанському районі Київської області затримали чоловіка, який кинув гранату до приміщення одного з підприємств. Таким чином він відреагував на конфлікт через платіжку за комунальні послуги.

Про це йдеться у повідомленні поліції.

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На місці поліцейські попередньо встановили, що 48-річний місцевий житель після конфлікту щодо комунальних нарахувань кинув до кабінету адміністративної будівлі тренувальну гранату. На щастя, внаслідок події ніхто не постраждав.

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За фактом хуліганства розпочато досудове розслідування (ст. 296 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, на Одещині військовий підірвав гранату біля дітей. Як з’ясувалося, 51-річний військовий, який самовільно залишив частину і був п’яним, біля ліцею чіплявся до підлітків.

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