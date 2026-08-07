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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Чоловік кинув гранату у комунальників через платіжки — перші деталі

Чоловік в Київської області почав сварку із працівниками підприємства щодо нарахувань за комунальні послуги.

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Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Хулігана затримано

Хулігана затримано / © Національна поліція Києва

У Бучанському районі Київської області затримали чоловіка, який кинув гранату до приміщення одного з підприємств. Таким чином він відреагував на конфлікт через платіжку за комунальні послуги.

Про це йдеться у повідомленні поліції.

На місці поліцейські попередньо встановили, що 48-річний місцевий житель після конфлікту щодо комунальних нарахувань кинув до кабінету адміністративної будівлі тренувальну гранату. На щастя, внаслідок події ніхто не постраждав.

За фактом хуліганства розпочато досудове розслідування (ст. 296 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, на Одещині військовий підірвав гранату біля дітей. Як з’ясувалося, 51-річний військовий, який самовільно залишив частину і був п’яним, біля ліцею чіплявся до підлітків.

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