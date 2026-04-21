Чоловік кинув гранату у поліціянтів: є багато поранених

У Дніпропетровській області чоловік кинув гранату в поліцейських під час затримання. П’ятеро правоохоронців отримали поранення, нападника затримано.

Чоловік кинув гранату у працівників поліції

Чоловік кинув гранату у працівників поліції / © Facebook/Національна поліція - Дніпропетровська область

У Синельниківському районі Дніпропетровської області стався вибух. Унаслідок розриву гранати поранено п’ятьох поліцейських. Поліція затримала порушника. Чоловік кинув гранату у працівників поліції.

Про випадок повідомили у поліції Дніпропетровської області.

Кинув гранату у поліцію: у Дніпропетровській області затримали порушника

21 квітня о 06:30 ранку до поліції надійшло анонімне повідомлення про те, що чоловік у неадекватному стані заявляє про наявність у нього двох гранат. Це був місцевий житель. Випадок трапився у селі Миколаївка Синельниківського району.

На місце негайно прибула поліція. Працівники поліції розпочали перемовини з чоловіком, що був у стані сильного алкогольного сп’яніння.

«Під час спілкування він повідомив, що відкрив подачу газу в приміщенні, чим створив реальну загрозу вибуху та життю людей у сусідніх будинках», — розповіли в поліції.

Поліціянти почали затримання чоловіка. У відповідь він кинув у них дві гранати. Одна з них не спрацювала.

Одна з гранат вибухнула. Як наслідок — поранено п’ятьох поліцейських. Вони зазнали осколкових поранень різних ступенів тяжкості та були госпіталізовані. Їм надають медичну допомогу.

Серед поранених — працівники групи оперативного реагування та відділення поліції № 3 Синельниківського РУП. Попри поранення працівників поліції, чоловіка 1991 року народження вдалося затримати.

На місці вибуху вилучили фрагменти гранат та запал до них.

На місці вибуху також працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки та інші профільні служби.

Вибухи та стрілянини в Україні

Крім теракту у Києві, по всій Україні почастішали випадки атак на місцеве населення та працівників поліції.

Зокрема, крім вибуху біля Рівного, відомо також про випадки стрілянини у Чернігові.

13 квітня відбувся теракт у Броварах — унаслідок підриву біля приватного будинку постраждав 36-річний чоловік.

