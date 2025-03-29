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Чоловік майже добу босоніж ішов горами до Румунії: фото
Чоловік необережно вскочив у гірський потічок та загубив взуття.
На Закарпатті прикордонники та рятувальники виявили 34-річного жителя Донеччини, який босоніж близько доби блукав горами.
Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ.
Під час своєї ризикованої мандрівки, у яку він вирушив ще 26 березня, чоловік необережно вскочив у гірський потічок та загубив взуття.
Незважаючи на велику кількість снігу на своєму шляху, відчайдух все ж вирішив продовжити рух у напрямку кордону з Румунією.
Інформацію про те, що у високогір’ї перебуває людина, яка втратила орієнтування та потребує допомоги, прикордонники Мукачівського загону отримали від чергового Рахівського райвідділу ДСНС.
Вже через годину за вказаними координатами вирушила пошукова група.
Каретою швидкої допомоги постраждалого доставили у лікарню, де в нього діагностували обмороження ніг.
Нагадаємо, раніше мешканець Сумщини дві доби безрезультатно блукав горами на Закарпатті, намагаючись незаконно перетнути кордон з Румунією.