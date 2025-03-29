Чоловік майже добу босоніж ішов горами до Румунії: фото

Чоловік блукав у горах, загубивши взуття / © ДСНС

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На Закарпатті прикордонники та рятувальники виявили 34-річного жителя Донеччини, який босоніж близько доби блукав горами.

Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ.

Під час своєї ризикованої мандрівки, у яку він вирушив ще 26 березня, чоловік необережно вскочив у гірський потічок та загубив взуття.

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Чоловік втратив взуття у гірській річці / © ДСНС

Незважаючи на велику кількість снігу на своєму шляху, відчайдух все ж вирішив продовжити рух у напрямку кордону з Румунією.

Інформацію про те, що у високогір’ї перебуває людина, яка втратила орієнтування та потребує допомоги, прикордонники Мукачівського загону отримали від чергового Рахівського райвідділу ДСНС.

Прикордонники розшукали заблукалого чоловіка / © ДСНС

Вже через годину за вказаними координатами вирушила пошукова група.

Чоловіка доставили до лікарні / © ДСНС

Лікарі діагностували в блукальця обмороження ніг / © ДСНС

Каретою швидкої допомоги постраждалого доставили у лікарню, де в нього діагностували обмороження ніг.

Нагадаємо, раніше мешканець Сумщини дві доби безрезультатно блукав горами на Закарпатті, намагаючись незаконно перетнути кордон з Румунією.