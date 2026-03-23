Чоловік на іспиті використав "шпигунську" футболку: як його покарали

Іспит. Ілюстративне зображення

Реклама

Мешканець Тернопільської області для того, щоб успішно скласти іспит з правил дорожнього руху у територіальному сервісному центрі МВС, використав високотехнологічний комплект для отримання підказок. За спробу використання «шпигунського» обладнання проти нього відкрили кримінальне провадження.

Про це повідомляє видання Магнолія-ТV з посиланням на вирок Тернопільського міськрайонного суду.

З матеріалів судової справи стало відомо, що інцидент стався у липні 2025 року під час теоретичного іспиту з ПДР у сервісному центрі в селі Підгороднє.

Реклама

Майбутній водій прийшов на іспит в ексклюзивному екіпіруванні: у звичайний ґудзик його футболки була вмонтована відеокамера, для трансляції іспиту в реальному часі він застосував безкорпусний 4G-модуль. Доповнювали «шпигунський» набір портативний акумулятор та мікрофон для отримання підказок.

Проте скористатися цим високотехнологічним комплектом для обману під час складання іспиту йому не вдалося.

Чоловіка викрили і звинуватили у незаконному придбанні спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації, дозволених для використання лише працівниками правоохоронних органів. Зрештою його справу відправили до суду.

У березні цього року підсудний пішов на угоду з прокурором, визнавши провину та погодившись дати свідчення проти осіб, які продали йому «шпигунське» приладдя за 1500 доларів США.

Реклама

За його словами, продаж відбувся через посередників, які приїхали на автомобілі Skoda просто до сервісного центру МВС.

Суд призначив чоловікові покарання у вигляді штрафу — 17 000 гривень. Спецзасоби вилучено.

