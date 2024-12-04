Чоловік на кордоні раптово "зцілився" від серйозної вади

Під час перевірки документів було виявлено, що печатки та штампи були неналежного зразка.

На кордоні з Молдовою прикордонники разом із поліцейськими зупинили автомобіль, пасажир якого надав фальшиві документи про інвалідність через вади слуху та мовлення. Через деякий час він заговорив і зізнався у спробі незаконно перетнути кордон.

Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ.

Під час перевірки документів було виявлено, що печатки та штампи були неналежного зразка.

Як з'ясувалося, організувала схему назаконного перетину кордону водійка цього транспортного засобу, яка отримала за це 3500 євро.

У авто вона везла фальшиві довідки, бланки військкоматів та печатки.

Фото: Держприкордонслужба України

Фото: Держприкордонслужба України

Чоловіка притягують до відповідальності за спробу незаконного перетину, а жінку – за організацію переправлення.

Нагадаємо, на кордоні з Польщею прикордонники виявили два псевдоподружжя. В обох випадках чоловіки одружились із жінками з інвалідністю 2 групи, щоб отримати підстави для виїзду за кордон.

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