Чоловік на Одещині викрав 10-річного хлопчика, щоб покарати: що той накоїв

На Одещині оперативники карного розшуку затримали 55-річного чоловіка, який незаконно позбавив волі малолітнього хлопчика. Як повідомив заступник начальника ВК ГУНП в Одеській області Олександр Лебецький, інцидент стався через помсту.

Про це повідомили у Департаменті карного розшуку Національної поліції України.

Затриманий, який є опікуном 11-річної дівчинки, вирішив «провчити» її однокласника, який нібито її вдарив. Чоловік розшукав хлопчика, силоміць заштовхав його до багажника свого авто. Потім зв’язав руки пластиковою стяжкою і запхнув до рота кляп, щоб дитина не кричала.

Згодом він кілька разів вдарив переляканого хлопчика по обличчю. Після того, як чоловік вивіз дитину за межі села, він провів «профілактичну бесіду», а потім відвіз хлопчика назад.

Мати потерпілого одразу звернулася до поліції. Дії фігуранта кваліфіковані як незаконне позбавлення волі або викрадення малолітньої особи (ч. 2 ст. 146 ККУ), що передбачає до 5 років обмеження чи позбавлення волі. Суд наклав арешт на автомобіль затриманого.

