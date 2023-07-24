Чоловік на спір повис на підвіконні 9-поверху і не міг вилізти назад: чим все закінчилося

Учора, 23 липня, у Запорізькій області на 9 поверсі з вікна висів чоловік та благав про допомогу.

Про це інформує патрульна поліція Запорізької області.

Зазначається, що піднявшись до квартири, поліцейські виявили 31-річного громадянина, який ледь тримався за підвіконня, а решта тіла перебувала за вікном на висоті майже 30 метрів.

"Патрульні Микола Куліш та Вадим Коваль негайно кинулися до нього, щоб утримати. Інспектори попросили простирадло та силою затягли до приміщення", - вказано у повідомленні.

Як виявилося, чоловік повис на підвіконні на спір із товаришами, з якими разом відпочивали, але сил залізти назад не було.

Після цього громадянин відмовився від медичної допомоги.

Чоловік на спір повис на підвіконні 9-поверху і не міг вилізти назад: чим все скінчилося

Нагадаємо, раніше поліцейські примчали до будинку жінки після заяви сусідів про "тіло в її машині".

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