Чоловік надіслав документи на відстрочку поштою / © ТСН.ua

Реклама

Тернопільський окружний адміністративний суд визнав протиправною бездіяльність ТЦК, який не розглянув заяву військовозобов’язаного про відстрочку від мобілізації. Чоловік доглядає дружину з інвалідністю III групи, однак замість рішення по суті отримав вимогу повторно звернутися через ЦНАП.

Про це йдеться у рішенні суду у справі №500/3963/26, пише «Судово-юридична газета».

Реклама

ТЦК відмовився розглядати заяву на відстрочку поштою

14 травня 2026 року чоловік надіслав поштою до ТЦК заяву про відстрочку на підставі п. 12 ч. 1 ст. 23 закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію». Причиною було те, що його дружина має інвалідність III групи внаслідок онкологічного захворювання.

Реклама

ТЦК отримав документи 16 травня, а вже 18 травня надіслав чоловікові лист із роз’ясненням, що заяву потрібно подавати особисто через центр надання адміністративних послуг.

Військовозобов’язаний вважав, що ТЦК мав розглянути отримані документи та ухвалити рішення про надання відстрочки або відмову. Тому він звернувся до суду.

Натомість представники ТЦК наполягали, що відповідно до постанови Кабміну № 560, заяви на відстрочку потрібно подавати через ЦНАП. Оскільки чоловік надіслав документи поштою, комісія не отримала їх у передбаченому порядку, а отже, підстав для розгляду не було.

Що вирішив суд

Суд не погодився з аргументами ТЦК. Він зазначив, що вимога особисто подати заяву не означає обов’язкової фізичної присутності військовозобов’язаного у приміщенні ЦНАП.

Реклама

На думку суду, надсилання заяви поштою самим заявником також є формою його особистого волевиявлення. Крім того, ТЦК фактично отримав документи та був обізнаний із проханням чоловіка про надання відстрочки.

Суд наголосив: після отримання заяви та підтвердних документів ТЦК мав розглянути питання по суті та ухвалити відповідне рішення. Натомість орган обмежився листом із роз’ясненням процедури подання документів.

Тож суд визнав протиправною бездіяльність ТЦК та зобов’язав його розглянути заяву від 14 травня 2026 року й ухвалити мотивоване рішення відповідно до законодавства.

Водночас суд не надав чоловікові відстрочку автоматично — він зобов’язав ТЦК лише розглянути документи та визначитися щодо наявності підстав для її оформлення.

Реклама

Також на користь позивача постановили стягнути з ТЦК судовий збір у розмірі 1 331,20 грн.

Нагадаємо, ранше йшлося про зміни під час мобілізації, що стосуються військових, які добровільно повернулися після самовільного залишення частини (СЗЧ).

Також Міноборони змінило порядок обліку військових. Нові правила мають спростити низку процедур, однак для родин деяких загиблих захисників передбачено важливий нюанс щодо раніше ухвалених рішень.

Новини партнерів

Новини партнерів