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Контрактник налякався війни та від 2022 року ховався від служби: як все закінчилось

Контрактник налякався війни та від 2022 року ховався від служби: як все закінчилось

В Україні засудили контрактника, який втік на початку війни / Фото: ТСН.ua

На суді чоловік провину визнав.

В Україні до 5 років позбавлення волі засудили солдата-контрактника, який від 2022-го до 2024 року переховувався від служби. На суді чоловік просив відпустити його на фронт. 

Про це йдеться у вироку Заводського районного суду м. Запоріжжя. 

За даними суду, чоловік 5 березня 2022 року покинув військову частину. У травні 2024 року він добровільно прийшов до військової служби правопорядку.

На суді контрактник свою провину визнав. Він пояснив, що "в грудні 2021 року він спочатку проходив строкову військову службу, а потім підписав контракт на проходження військової служби. Після початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України був направлений у зону активних бойових дій. Злякавшись за своє життя, самовільно покинув місце дислокації військової частини. Не бажаючи в подальшому переховуватись, 29.05.2024 року добровільно з`явився до військової служби правопорядку". Чоловік зазначив, що готовий повернутись на службу. 

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за ч. 4 ст. 408 ККУ і засудив до 5 років позбавлення волі. 

Вирок суду / ©
Вирок суду

Нагадаємо, раніше у Запоріжжі до 5 років позбавлення волі засудили мобілізованого за те, що він втік з військової служби та повернувся до цивільного життя.

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