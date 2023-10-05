Чоловік намагався “прикрасити” Харків російськими прапорами: чим це для нього закінчилося (фото)

Поліцейські затримали зловмисника у Києві, де він намагався переховуватись.

У ночі проти 5 жовтня на центральній алеї у парку в Індустріальному районі Харкова невідомий чоловік намалював російські прапори на опорах лінії електропередач та двох деревах.

Про цей випадок повідомили у пресслужбі поліції у Харківській області.

Майже одразу зловмисника, який “прикрашав” місто символікою держави-агресорки, затримали, хоча він виїхав з Харкова та намагався переховуватись.

Російські прапори у Харкові / Фото: Facebook поліції Харківської області

Фото: Facebook поліції Харківської області

Поліцейські встановили місце перебування 33-річного чоловіка і затримали його в Києві.

За даним фактом слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Тепер вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу та повідомлення про підозру.

Нагадаємо, раніше трьом жителям Житомирської області, прихильникам "руского міра", повідомили про підозру. Вони підтримували дії країни-агресорки в Україні.

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