Чоловік намагався провезти наркотики з Польщі в Україну у жіночих панчохах

Ділка затримали, а наркотики вилучили.
На кордоні Польщі з Україною затримали чоловіка, який намагався провезти наркотики.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.Ранок.
На українсько-польському кордоні у пункті пропуску "Краковець" силовики затримали легковик із прихованими нарковмісними пігулками.
Блістери були запаковані у чорних панчохах і заховані у порожнинах дверцят, в ніші біля керма і навіть під килимком пасажирського сидіння та в системі кондиціонування.
Про те, що наркотики з Польші в Україну везтиме 41-річний мешканець Львівщини в СБУ дізналися напередодні. Збувати товар ділок планував на сході України.
Загалом - вилучили понад дві з половиною тисячі пігулок на 60 тисяч гривень.
Нагадаємо, що 39-річний чоловік намагався провезти через кордон понад 2,5 тисячі таблеток з псевдоефедрином.