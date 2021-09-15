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Чоловік намагався провезти наркотики з Польщі в Україну у жіночих панчохах

Чоловік намагався провезти наркотики з Польщі в Україну у жіночих панчохах

ДПСУ

Ділка затримали, а наркотики вилучили.

На кордоні Польщі з Україною затримали чоловіка, який намагався провезти наркотики.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.Ранок.

На українсько-польському кордоні у пункті пропуску "Краковець" силовики затримали легковик із прихованими нарковмісними пігулками.

Блістери були запаковані у чорних панчохах і заховані у порожнинах дверцят, в ніші біля керма і навіть під килимком пасажирського сидіння та в системі кондиціонування.

Про те, що наркотики з Польші в Україну везтиме 41-річний мешканець Львівщини в СБУ дізналися напередодні. Збувати товар ділок планував на сході України.

Загалом - вилучили понад дві з половиною тисячі пігулок на 60 тисяч гривень.

Новини України: на кордоні з Польщею силовики затримали авто з нарковмісними пігулками у панчохах

Новини України: на кордоні з Польщею силовики затримали авто з нарковмісними пігулками у панчохах

Нагадаємо, що 39-річний чоловік намагався провезти через кордон понад 2,5 тисячі таблеток з псевдоефедрином.

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