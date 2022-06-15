Чоловік намагався виїхати за кордон у туалеті потяга, щоб уникнути мобілізації: фото

Чоловік намагався виїхати за кордон у туалеті потяга, щоб уникнути мобілізації: фото

У туалеті потяга прикордонники виявили "зайця".

У вівторок, 14 червня, українець намагався незаконно виїхати за кордон. Аби його не знайшли, він заховався у туалеті потяга сполученням "Чоп – Чієрна над Тісоу (Словаччина)". Утім його виявили і затримали прикордонники Чопського загону.

Про це повідомили у пресслужбі Західного регіонального управління Держприкордонслужби.

"Під час огляду пасажирського потягу сполученням "Чоп – Чієрна над Тісоу (Словаччина)" прикордонний наряд знайшов у вбиральні невідому особу. Чоловік намагався сховатися від правоохоронців за дверима туалету", - розповідають прикордонники.

З’ясувалося, що чоловік пробрався до вагону, доки потяг перебував у місці відстою залізничної станції. Він планував поза контролем виїхати з України, щоб уникнути мобілізації.

Прикордонники викликали на місце події працівників Нацполіції і повідомили про ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 336 ККУ "Ухилення від призову за мобілізацією".

Також порушника притягнули до адміністративної відповідальності за спробу незаконного перетину кордону.

Читайте також: