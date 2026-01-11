Чоловік намагався "ефектно" освідчитися коханій і ледь не підірвав квартиру

Граната / © Pixabay

У Хмельницькому чоловік під час домашньої «романтичної пропозиції» привів у бойову готовність ручну гранату, яка вибухнула у квартирі. Апеляційний суд залишив без змін вирок.

Про рішення апеляційного суду повідомила пресслужба Хмельницького апеляційного суду, пише Судово-юридична практика.

Подія трапилася 1 липня 2025 року у місті Хмельницький. Чоловік дістав гранату з тумбочки, передав її співмешканці та висмикнув запобіжне кільце, приводячи гранату у бойову готовність. В результаті боєприпас упав поруч і вибухнув.

Під час розгляду справи у суді першої інстанції обвинувачений пояснив, що діяв із наміром «ефектно зробити пропозицію» дівчині.

Захисник обвинуваченого оскаржив вирок, прохаючи звільнити його від відбування покарання. Адвокат зазначав, що суд першої інстанції не повною мірою врахував:

щире каяття підзахисного;

активну допомогу у розкритті злочину;

відсутність завданої шкоди;

висновок органу пробації про можливість виправлення без ізоляції від суспільства.

Апеляційний суд наголосив на високій небезпечності ручної бойової гранати, призначеної для ураження живої сили. Незаконне поводження з таким боєприпасом у цивільних умовах створює значну суспільну загрозу та може бути використане лише для злочинних дій.

Колегія суддів також відзначила, що суд першої інстанції врахував усі обставини, на які посилався адвокат, і призначив мінімальне покарання у межах санкції закону.

За результатами розгляду апеляційна скарга захисника залишена без задоволення, а вирок суду першої інстанції — без змін — 3 роки.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Києві у Дніпровському районі стався вибух гранати у квартирі, внаслідок якого загинуло двоє людей, ще одна постраждала.