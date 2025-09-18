ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
68
1 хв

Чоловік передав "вітамінний набір" у моркві в колонію: що там було насправді

У моркві знайшли психотропи: затримано чоловіка, який переправляв «посилку» у колонію.

Руслана Сивак
Чоловік намагався передати особливу моркву у колонію: що в ній знайшли

Чоловік намагався передати особливу моркву у колонію: що в ній знайшли / © Національна поліція України

У Львівському районі поліцейські затримали 34-річного чоловіка з Донецької області, який постачав наркотики до виправної колонії. Він передавав їх у вигляді моркви.

Про це повідомляє Поліція Львівської області.

Як встановило слідство, зловмисник придбав та зберігав для збуту психотропну речовину PVP, а також наркотики: метадон, бупренорфін і канабіс. Він розфасував їх у шість пакетиків, які заховав усередині двох морквин. Разом з іншими продуктами харчування він переслав «посилку» до однієї з виправних колоній у Рівненській області.

Наркотики знайдені у моркви. / © Національна поліція України

Наркотики знайдені у моркви. / © Національна поліція України

Під час обшуку за місцем проживання чоловіка правоохоронці виявили та вилучили інші наркотичні та психотропні речовини. Вилучене відправлено на експертизу.

Чоловіку вже повідомили про підозру у незаконному збуті наркотичних засобів (ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України). Йому загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, чоловік, який спробував 182 різні наркотики, пояснив, чому є один, до якого він ніколи не доторкнеться. Домінік Мілтон Тротт пробував усі види речовин, зокрема траву, екстазі, гриби та ЛСД. Свій досвід із кожним з них він записав у книжці The Drug Users Bible.

У Вінницькій області 45-річний чоловік зґвалтував 10-річну дитину. Поліція вже затримала зловмисника і тепер йому загрожує від 10 років у в’язниці або ж довічний термін.

