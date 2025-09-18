- Дата публікації
Чоловік передав "вітамінний набір" у моркві в колонію: що там було насправді
У моркві знайшли психотропи: затримано чоловіка, який переправляв «посилку» у колонію.
У Львівському районі поліцейські затримали 34-річного чоловіка з Донецької області, який постачав наркотики до виправної колонії. Він передавав їх у вигляді моркви.
Про це повідомляє Поліція Львівської області.
Як встановило слідство, зловмисник придбав та зберігав для збуту психотропну речовину PVP, а також наркотики: метадон, бупренорфін і канабіс. Він розфасував їх у шість пакетиків, які заховав усередині двох морквин. Разом з іншими продуктами харчування він переслав «посилку» до однієї з виправних колоній у Рівненській області.
Під час обшуку за місцем проживання чоловіка правоохоронці виявили та вилучили інші наркотичні та психотропні речовини. Вилучене відправлено на експертизу.
Чоловіку вже повідомили про підозру у незаконному збуті наркотичних засобів (ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України). Йому загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.
