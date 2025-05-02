Чоловік напав на поліцейських в Одесі: що відомо про інцидент у роковини трагедії 2 травня

В Одесі стався напад на поліцейських / © Національна поліція України в Одеській області

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У п’ятницю, 2 травня, у роковини пожежі в одеському Будинку профспілок, на Куликовому полі, де розташована ця будівля стався новий інцидент. Чоловік, озброєний двома ножами, напав на правоохоронців. Поліція встановлює обставини події в Одесі.

Про це повідомив відділ комунікації поліції Одещини.

«Чоловік накинувся з двома ножами на правоохоронців, які несли службу з охорони громадського порядку, спричинивши їм ножові поранення. З метою відбиття нападу та затримання правопорушника, один з поліцейських застосував табельну вогнепальну зброю щодо нападника», — йдеться у повідомленні.

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За інформацією місцевих пабліків, нападник отримав вогнепальне поранення ніг та був ушпиталений.

Поліцейські також доправлені до лікарні з ножовими пораненнями. Наразі на місці подій працює слідчо-оперативна група.

Нагадаємо, Мін’юст відповів ЄСПЛ щодо подій 2 травня в Одесі. Мін’юст підкреслив, що Україна залишається відданою європейським цінностям, дотриманню прав людини та поважає роль ЄСПЛ.