- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 731
- Час на прочитання
- 1 хв
Чоловік напав з ножем на групу ТЦК в Харкові: загинув військовий, є поранений
Зловмисник, що атакував групу оповіщення ТЦК ножем, наразі переховується, тривають оперативні заходи.
У Харкові під час виконання службових обов’язків на групу оповіщення ТЦК та СП було скоєно зухвалий напад. Чоловік застосував ніж, внаслідок чого один військовослужбовець загинув, ще одного госпіталізовано.
Про це повідомили у Харківському обласному ТЦК та СП.
У Харкові чоловік напав на представників ТЦК під час заходів з оповіщення військовозобов’язаних, які проводили військовослужбовці районного центру комплектування.
За попередньою інформацією, після того як старший групи оповіщення — військовослужбовець ЗСУ — представився громадянину, той несподівано накинувся на нього та інших військових, застосувавши ніж.
Унаслідок нападу двоє військовослужбовців зазнали поранень. Одному з них уже провели операцію, зараз він перебуває під наглядом лікарів.
«Життя іншого військовослужбовця, на жаль, врятувати не вдалося: попри проведені реанімаційні заходи, наш побратим помер від численних ножових поранень», — зазначили в обласному ТЦК.
Після скоєння злочину нападник зник із місця події та наразі перебуває в розшуку.
Правоохоронці проводять оперативні заходи для встановлення його місцеперебування та подальшого притягнення до відповідальності.
Нагадаємо, 25 червня у Салтівському районі Харкова під час перевірки документів місцевий рецидивіст із ножем напав на патрульних. Двоє правоохоронців отримали поранення та були госпіталізовані. Нападника, який перебував у розшуку за ухилення від мобілізації, затримали на місці.