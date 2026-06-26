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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
731
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1 хв

Чоловік напав з ножем на групу ТЦК в Харкові: загинув військовий, є поранений

Зловмисник, що атакував групу оповіщення ТЦК ножем, наразі переховується, тривають оперативні заходи.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
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ЗСУ

ЗСУ / © УНІАН

Доповнено додатковими матеріалами

У Харкові під час виконання службових обов’язків на групу оповіщення ТЦК та СП було скоєно зухвалий напад. Чоловік застосував ніж, внаслідок чого один військовослужбовець загинув, ще одного госпіталізовано.

Про це повідомили у Харківському обласному ТЦК та СП.

У Харкові чоловік напав на представників ТЦК під час заходів з оповіщення військовозобов’язаних, які проводили військовослужбовці районного центру комплектування.

За попередньою інформацією, після того як старший групи оповіщення — військовослужбовець ЗСУ — представився громадянину, той несподівано накинувся на нього та інших військових, застосувавши ніж.

Унаслідок нападу двоє військовослужбовців зазнали поранень. Одному з них уже провели операцію, зараз він перебуває під наглядом лікарів.

«Життя іншого військовослужбовця, на жаль, врятувати не вдалося: попри проведені реанімаційні заходи, наш побратим помер від численних ножових поранень», — зазначили в обласному ТЦК.

Після скоєння злочину нападник зник із місця події та наразі перебуває в розшуку.

Правоохоронці проводять оперативні заходи для встановлення його місцеперебування та подальшого притягнення до відповідальності.

Нагадаємо, 25 червня у Салтівському районі Харкова під час перевірки документів місцевий рецидивіст із ножем напав на патрульних. Двоє правоохоронців отримали поранення та були госпіталізовані. Нападника, який перебував у розшуку за ухилення від мобілізації, затримали на місці.

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Дата публікації
Кількість переглядів
731
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