Чоловік напав з ножем на групу ТЦК в Харкові: загинув військовий, є поранений

ЗСУ / © УНІАН

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У Харкові під час виконання службових обов’язків на групу оповіщення ТЦК та СП було скоєно зухвалий напад. Чоловік застосував ніж, внаслідок чого один військовослужбовець загинув, ще одного госпіталізовано.

Про це повідомили у Харківському обласному ТЦК та СП.

У Харкові чоловік напав на представників ТЦК під час заходів з оповіщення військовозобов’язаних, які проводили військовослужбовці районного центру комплектування.

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За попередньою інформацією, після того як старший групи оповіщення — військовослужбовець ЗСУ — представився громадянину, той несподівано накинувся на нього та інших військових, застосувавши ніж.

Унаслідок нападу двоє військовослужбовців зазнали поранень. Одному з них уже провели операцію, зараз він перебуває під наглядом лікарів.

«Життя іншого військовослужбовця, на жаль, врятувати не вдалося: попри проведені реанімаційні заходи, наш побратим помер від численних ножових поранень», — зазначили в обласному ТЦК.

Після скоєння злочину нападник зник із місця події та наразі перебуває в розшуку.

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Правоохоронці проводять оперативні заходи для встановлення його місцеперебування та подальшого притягнення до відповідальності.

Нагадаємо, 25 червня у Салтівському районі Харкова під час перевірки документів місцевий рецидивіст із ножем напав на патрульних. Двоє правоохоронців отримали поранення та були госпіталізовані. Нападника, який перебував у розшуку за ухилення від мобілізації, затримали на місці.

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