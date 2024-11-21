Чоловік не мобілізувався до армії, бо "по нього не заїхали працівники ТЦК"

У Хмельницькій області до 6 років позбавлення волі засудили чоловіка, який ухилився від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Теофіпольського районного суду Хмельницької області.

За даними суду, у квітні 2024 року чоловіка визнали придатним до мобілізації. Йому дали повістку і він повинен був прибути дл ТЦК для відправлення до військової частини, проте житель Хмельниччини ухилився від мобілізації.

На суді чоловік пояснив, що він не прийшов до ТЦК, бо військові обіцяли його забрати, а він не зміг прибути до військкомату, оскільки "він не мав чим приїхати, бо автобуси не ходять". Більше житель Хмельниччини до ТЦК не приходив.

Суд проаналізував справу та визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ. Його засудили до 4 років позбавлення волі. Оскільки чоловік був судимий за інший злочин та перебував на іспитовому терміні, то його покарали до 6 років в'язниці.

Вирок суду

Нагадаємо, у Дрогобичі Львівської області до іспитового терміну засудили чоловіка, який отримав повістку, але категорично відмовився від мобілізації.

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