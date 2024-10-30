Чоловік нелегально утік за кордон і намагався непомітно повернутися до України: фото

Майже два місяці утікач нелегально перебував у країнах ЄС, але не зміг знайти роботи.

Прикордонники на Закарпатті затримали чоловіка, який намагався непомітно перетнути кордон зі сторони Словаччини. Як виявилося, він майже два місяці нелегально перебував у Європі і спробував так само непомітно повернутися, як і втік за кордон.

Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ.

Українських прикордонників про рух невідомого чоловіка в сторону України повідомили словацькі охоронці кордону.

Коли його спробувала перехопити група реагування відділу “Ужгород” Чопського загону Держприкордонслужби, порушник почав утікати і ховатися в хащах. Щоб його затримати, прикордонникам довелося зробити попереджувальні постріли вгору.

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Затриманим виявився 30-річний житель Одещини. Він зізнався прикордонникам, що на початку вересня незаконно перетнув кордон в ЄС.

Чоловік чотири дні прямував буковинським лісом до Румунії, а згодом переїхав до Німеччину. Після невдалих пошуків роботи, вирішив повернутися в Україну.

Побоюючись відповідальності за попереднє порушення, маршрут проклав поза пунктами пропуску, орієнтуючись за онлайн картами.

Порушника доставили у прикордонний підрозділ для оформлення документів адмінпровадження за незаконне перетинання державного кордону України.

“Зазначимо, що статтею 33 Конституції України визначено, що громадянин України не може бути позбавлений права у будь-який час повернутися в Україну і відповідальність, у разі правопорушення, – не така страшна, як загроза життю та здоров’ю під час незаконної мандрівки”, - наголосили в ДПСУ.

Прикордонники також відзначили, що у пунктах пропуску через державний кордон України уже неодноразово виявляли осіб, які повертаються після того, як нелегально виїхали за кордон. На таких громадян прикордонники оформляють документи адмінпровадження за незаконне перетинання кордону.

Нагадаємо, група зловмисників на Закарпатті вигадала карколомний спосіб переправляння ухилянтів через кордон міжнародним потягом “Чоп-Будапешт”. Для цього втікачу з України потрібно було на ходу заскочити у вагон.

На Одещині зловили три групи ухилянтів - усіх їх до кордону вів один і той же провідник

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