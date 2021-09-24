"Чоловік ніс на руках до швидкої": у Дніпрі жінці провели складну операцію на мозку

"Чоловік ніс на руках до швидкої": у Дніпрі жінці провели складну операцію на мозку

У жінки стався розрив судини у головному мозку.

У Дніпрі у обласнй клінічній лікарні імені Мечникова зробили складну нейрохірургічну операцію. Медики врятували 36-річну жінку з Кривого Рогу.

Про це розповів директор лікарні імені Мечникова Сергій Риженко.

"Катерина, 36 років, дизайнерка одягу. Вдома знепритомніла, чоловік на руках доніс до "швидкої".

"Я без неї не зможу жити", - сказав Ігор, перевозячи на "швидкій" дружину з Кривого Рогу в Мечникова. Більше 50 мл крові через розірвану судину потрапило в мозок", - розповів Риженко.

Він додав, що нейрохірурги після обстеження вирішили оперувати, щоб врятувати жінці життя. Операція була надскладною. Пацієнтка пробула у лікарні 10 днів, і сьогодні її виписали додому, де на неї чекають батьки, чоловік та 4-річний син.

Нагадаємо, що Дніпрі у клінічній лікарні імені Мечникова рятують життя 27-рчного бійця, якого наздогнала куля снайпера. Вона потрапила у голову молодого чоловіка і його у вкрай важкому стані транспортували до Дніпра.

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