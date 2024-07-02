Чоловік отримав 5 повісток і уник мобілізації: чому військова частина відмовилась брати його на службу

У Чернігівській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав 5 повісток, проте ухилився від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Бахмацького районного суду Чернігівської області.

За даними суду, чоловіка визнали придатним до мобілізації. Восени 2023 року він отримав 4 повістки, проте так і не прийшов до ТЦК для відправлення на військову службу.

На суді чоловік частково визнав провину. Він заявив, що після отримання першої повістки прийшов до ТЦК, проте через високий артеріальний тиск військова частина відмовилась брати його на службу. Згодом він отримав ще 4 повістки, проте ухилився він мобілізації.

Працівниця ТЦК на суді повідомила, що чоловік дійсно після отримання першої повістки прибув до військкомату та був направлений на проходження служби, однак через похмілля та високий тиск військова частина не прийняла його і він повернувся додому. Після цього мати підсудного прийшла до РТЦК, влаштувала скандал і призовник знову був направлений на ВЛК, яка визнала його придатним до мобілізації. Вона зазначила, що більше чоловік до військкомату не приходив.

Суд визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ і засудив до 3 років позбавлення волі.

Вирок суду

Нагадаємо, чоловік отримав "бойову" повістку і 9 місяців ховався від мобілізації.

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